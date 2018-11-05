تأهل سيدات الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي البطولة العربية لتنس الطاولة

تأهل فريق سيدات تنس الطاولة بالنادي الأهلي، إلى نصف نهائي بطولة الأندية العربية بنسختها الـ30، المقامة حاليًا في تونس، بالفوز على نادي الجمعية الرياضية النسائية الجزائري، بنتيجة 3 ـ 0 في ربع النهائي.



كما صعد الزمالك المصري، إلى المربع الذهبي، بعدما فاز على جمعية إسمنت بنزرت التونسي، بنتيجة 3-0، في الدور ذاته.



جدير بالذكر أن البطولة تشهد مشاركة 14 فريقا في منافسات السيدات هي: الأهلي، والزمالك من مصر، وأتليتك بودواو والجمعية الرياضية من الجزائر، ومن تونس إسمنت بنزرت، العنقود الذهبي، والمضرب الذهبي.



إضافةً إلى الأدب والرياضة كفر شيما، والندوة القماطية من لبنان، والطلبة وبيشمركة من العراق، وأولمبيك خربيكة وزنانة الشلالات المحمدية من المغرب.