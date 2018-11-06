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أخبار البلد

صرف مكافآت المولد النبوي بالتأمين الصحي

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:27 ص
صدى البلد
محمد غالي
قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي، منح العاملين المعينين والمتعاقدين كل الوقت والمنتدبين والمعارين للعمل بالهيئة، مكافأة بما يعادل شهر من الراتب الأساسي بحد أدنى 500 جنيه، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

و يتم الصرف لجميع العاملين برئاسة الهيئة والفروع والوحدات على أساسي 30 يونيو 2015، وفقا للمادة 15 من قانون ربط الموازنة والكتاب الدوري رقم 55 لسنة 2015 من موازنة الهيئة 2018/2019 على بند الحوافز.


وأضافت الهيئة في بيان لها، أن تلك المكافأة لا تصرف للمحالون إلى المحكمة الجنائية، والموقوفون عن العمل، والمعارون والمنتدبون للعمل خارج الهيئة، والمتعاقدون بنظام الفترات والاستدعاءات
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