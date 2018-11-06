حلقة خاصة لـ أحمد موسى لمناقشة توصيات منتدى شباب العالم..الليلة

يناقش الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" بفضائية "صدى البلد"، توصيات منتدى شباب العالم، على الهواء مباشرة اليوم "الثلاثاء"، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء.



كما يتابع "موسى" في حلقة اليوم فعاليات الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم.



ومن المقرر أن يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ختام فعاليات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بمشاركة أكثر من 5 آلاف شاب.