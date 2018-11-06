ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تأجيل محاكمة نجل المرسي أبو العباس قاتل أسرته لـ8 يناير

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 03:31 م
نجل المرسي أبو العباس
نجل المرسي أبو العباس وأولاده
اسلام مقلد - عمرو خليفة
قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة نجل الفنان المرسى أبو العباس المتهم يقتل زوجته وطفلتيه، إلى جلسة 8 يناير المقبل؛ لحضور محاميه.

وأجرت النيابة العامة معاينة تصويرية لكيفية ارتكاب المتهم الجريمة، حيث تم اصطحابه إلى مسرح الواقعة، وأعاد تمثيل الجريمة، وتبين من خلالها قيامه بمغافلة زوجته أثناء تواجدها بغرفة نومهما، وخنقها إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة، بعدها توجه لغرفة الطفلتين، وقام بخنق الطفلة الكبرى جنة الله، فهرولت الطفلة الصغيرة والتى خنقها بسلك التليفون بعدما أجهز على شقيقتها الكبرى.

وكشفت التحقيقات أن بلاغا ورد لقسم بولاق الدكرور من صلاح نجل الفنان المرسى أبو العباس، زوج المجنى عليها ووالد الفتاتين يفيد بعثوره على جثثهم عقب عودته للمنزل بعد مشاهدته لمباراة مصر وروسيا، وذلك بعد اتصاله بزوجته عدة مرات دون ردا منها، وكذلك فقده لبعض المتعلقات من الشقة، ومبلغ مالى 340 ألف جنيه قيمة شقة ورثها عن والده وباعها قبل الحادث بـ10 أيام.

وأضافت التحقيقات، أن الضحايا هم زوجة نجل المرسى وتدعى "هبة" وابنتيها الكبرى جنة الله، 14 سنة وطالبة بالمرحلة الإعدادية، والصغرى "حبيبة"، 11 سنة، فى المرحلة الابتدائية، فارقا الحياة نتيجة تعرضهم للخنق على يد والدهما.

وبمواجهة المتهم أقر فى التحقيقات بارتكابه الجريمة، معللا بأنه تعرض لضائقة مالية طاحنة خسر خلالها أمواله، وخشى على بناته من ضيق العيش.
loading...

ترشيحاتنا

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة قاسية لكارهي الأهلي في مصر

عرض بث حي لجراحة بالقلب خلال المؤتمر السنوى الرابع لعلاج أمراض الشريان الأورطي

بعثة الأهلي تغادر إلى تونس لمواجهة الترجي في إياب نهائي أفريقيا

بوست رجل رئيس المدينة فركلني بقدمه.. بائعة الخضار لـ صدى البلد: اتهنت قدام أطفالي والاعتذار مش كفاية

محمد رمضان يتجاهل الحديث عن الحالة الصحية لزوجته

زعمت غياب كارتيرون عن مباراة النهائي.. كيف احتفلت الصحافة التونسية بعقوبة أزارو

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

سيدة مهووسة بابنة الرئيس الأمريكي ترامب تجري 9 عمليات لتكون شبيهة لها.. صور

الرئيس السيسي: نتائج إصلاح التعليم ستظهر بعد 14 عاما

من الطفل الباكي لـ بائعة الخضار.. فيسبوك على كل ظالم

يوميات سلطان الهندي.. أغلى وأضخم ثور في العالم.. فيديو

التحفظ على مقتنيات أثرية بميناء دمياط قبل تهريبها للمغرب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصنيفه الأكثر إثارة في العالم ..أجمل إطلالات ادريس البا

في عيد ميلادها الـ 35.. شاهد إطلالات لافتة لـ مي سليم

ترام مصر الجديدة يخرج من الجراج دون سائق ليدهس ميكروباص وأتوبيس نقل عام.. صور

من الطفل الباكي لـ بائعة الخضار.. فيسبوك على كل ظالم

ايفانكا ترامب بإطلالة غير مكلفة تعكس أناقتها .. صور

فيديو

الأوقاف: منتدى شباب العالم يدعم دور مصر فى نشر قيم السلام العالمي.. فيديو
CNN تعرض تقريرا عن أسباب تحسن الاقتصاد المصري.. فيديو
شاهد.. استقبال الرئيس السيسي لنظيره السوداني بمطار شرم الشيخ
عرض بث حي لجراحة بالقلب خلال المؤتمر السنوى الرابع لعلاج أمراض الشريان الأورطي
شاهد.. لفتة إنسانية من الأمير محمد بن سلمان مع الجنود السعوديين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟