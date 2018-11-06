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رياضة

سارة سمير تحصد فضيتين وبرونزية فى بطولة العالم لرفع الأثقال

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 04:29 م
سارة سمير
سارة سمير
عمرو الحلوانى
توجت سارة سمير، لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال بثلاث ميداليات بواقع فضيتين وبرونزية في منافسات وزن ٧١ كجم ببطولة العالم المقامة حاليًا بتركمانستن.

وحصدت سارة فضيتي المجموع و الكلين محققة ١٤١ كجم في الكلين و ٢٥٢ كجم في المجموع محطمة رقمي العالم للناشئين. وكانت قد أحرزت برونزية الخطف بعد أن رفعت ثقل ١١١ كجم محطمة رقم العالم للناشئين.

وجاءت سارة في المركز الثاني في الترتيب العام خلف رباعة الصين وانجلي زهانج.

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