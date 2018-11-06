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رياضة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام النجم الأحمر في دوري الأبطال

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 06:55 م
صدى البلد
أحمد هاني
أعلن مدرب ليفربول الإنجليزي عن تشكيلة الفريق التي ستواجه النجم الأحمر، مساء اليوم، في إطار مباريات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي سيقام على ملعب " ريد ستار ستاديوم".

‏وجاءت تشكيلة ليفربول الرسمية لمواجهة ريد ستار بلجراد: أليسون، ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون، ميلنر (c)، فينالدوم, لالانا، ماني، صلاح، ستوريدج.

ويحتل فريق ليفربول المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط, ويأتي نابولي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ويأتي فريق باريس سان جيرمان ثالثًا برصيد 4 نقاط، بينما يأتي النجم الأحمر رابعًا برصيد نقطة واحدة .

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام النجم الأحمر في دوري الأبطال
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محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام النجم الأحمر في دوري الأبطال

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