ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

النائب محمد المسعود: مصر أصبح لديها 5 آلاف سفير حول العالم

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 08:58 م
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
فريده محمد
وصف النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مشاركة وكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام منتدى شباب العالم بشرم الشيخ بالتاريخية والمهمة، مؤكدا ان الرئيس السيسى بعث بمجموعة من الرسائل العاجلة للشباب على مستوى العالم فى مقدمتها أهمية دور الشباب فى كل ما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعالمية.

وقال "المسعود " فى بيان له أصدره الْيَوْمَ إنه يأتى فى مقدمة هذه الرسائل ان الرئيس السيسى عندما راهن على شباب مصر منذ اكثر من 4 سنوات كانت رؤيته ثاقبة وكان على حق واتضح ان شباب مصر الواعد كان دائما على مستوى المسئولية ورفع رؤوس المصريين فى عنان السماء بعد النجاحات التى حققها شباب مصر فى مختلف المجالات خاصة فى المواقع القيادية التى تولاها الشباب المصرى بتكليف مباشر من الرئيس السيسى فى مختلف مؤسسات الدولة.

وطالب النائب محمد المسعود أصحاب القرار بمختلف دول العالم الإسراع فى الأخذ برؤية الرئيس السيسى ورؤية شباب وجميع التوصيات والقرارات التى سوف تصدر عن منتدى شباب العالم مؤكدا ان هناك رسالة فى غاية الأهمية جاءت فى كلمة الرئيس السيسى هى ان الشباب المصرى اصبح الرقم الأهم فى معركة بناء الوطن، مشيرا الى ان هذه الكلمات من الرئيس السيسى يجب ان تكون منهاج عمل لشباب العالم كله الذى يجب ان يكون الرقم الأهم فى معركة بناء العالم من خلال البناء وتعظيم قيم الحوار بعيدا عن الصراعات والحروب والمشكلات والازمات التى تواجه العديد من دول العالم.

وتوقع النائب محمد المسعود ان يحقق هذا المؤتمر نجاحات كبيرة لصالح مصر خاصة اننا أصبح لنا 5 آلاف سفير بمختلف دول العالم سيكون لهم دورهم الكبير فى الترويج للسياحة المصرية عالميا وايضًا الترويج لجذب الاستثمارات العالمية لمصر اضافة الى الرد على جميع الأكاذيب والافتراءات والسموم التى تبثها الآلة الإعلامية لجماعة الاخوان الإرهابية مطالبا وزراء الخارجية والسياحة والهجرة وشئون المصريين بالخارج والاستثمار استغلال هذا الحدث العالمي أفضل استغلال.
loading...

ترشيحاتنا

خبر سار لـ وليد أزارو مهاجم الأهلى قبل نهائى إفريقيا

CAF يرد الاعتبار لـ مهدى عبيد حكم مباراة الأزمة بين الأهلى والترجى

حسام حبيب يشعل منتدى شباب العالم في حضور السيسى والبشير.. فيديو

أعلى نسبة في التاريخ.. 33 مليون أمريكي يصوتون في الاقتراع المبكر

الليلة.. الرئيس السيسي في حوار خاص مع الإعلامية زوريال إدوالي

موقف إنساني من الرئيس السيسي تجاه فتاة معاقة من غينيا

ننشر خطاب الكاف الموجه إلى الجبلاية بعقوبات الأهلى ووليد أزارو

الجزائري مهدي عبيد يتبرأ من ركلة جزاء أزارو الثانية.. ويتهم الـvar

رد فعل صادم لجروس على عدم انضمام محمود علاء لقائمة المنتخب

رد فعل غريب من يورجن كلوب بعد هدفي ريد ستار في مرمى ليفربول

شاهد.. السفينة أمان أحدث قطعة انضمت إلى أسطول هيئة قناة السويس

في عيد ميلادها الـ 35.. شاهد إطلالات لافتة لـ مي سليم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. السفينة أمان أحدث قطعة انضمت إلى أسطول هيئة قناة السويس

في عيد ميلادها .. شاهد أبرز فساتين إيما ستون

للتغلب على ارتفاع الأسعار.. إليكِ حيل تساعدك على تجديد ملابسك القديمة.. صور

20 صورة تكشف أناقة علا الفارس فى عيد ميلادها

الرئيس السيسي يشيد بالنتائج الإيجابية للجنة الرئاسية المصرية السودانية .. صور

فيديو

لفتة إنسانية للرئيس السيسي بحفل ختام منتدى شباب العالم.. فيديو
السيسي يكرم نماذج شبابية مبدعة في منتدى شباب العالم .. فيديو
السيسي يشهد فقرة غنائية بختام منتدى شباب العالم .. فيديو
سارة ولارا أيوب تبهران شباب العالم بالنشيد الوطني.. فيديو
ملك قبيلة مالاوية: فخور بالمشاركة في منتدى شباب العالم وعلاقتنا بمصر قوية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟