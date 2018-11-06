النائب محمد المسعود: مصر أصبح لديها 5 آلاف سفير حول العالم

وصف النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مشاركة وكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام منتدى شباب العالم بشرم الشيخ بالتاريخية والمهمة، مؤكدا ان الرئيس السيسى بعث بمجموعة من الرسائل العاجلة للشباب على مستوى العالم فى مقدمتها أهمية دور الشباب فى كل ما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعالمية.



وقال "المسعود " فى بيان له أصدره الْيَوْمَ إنه يأتى فى مقدمة هذه الرسائل ان الرئيس السيسى عندما راهن على شباب مصر منذ اكثر من 4 سنوات كانت رؤيته ثاقبة وكان على حق واتضح ان شباب مصر الواعد كان دائما على مستوى المسئولية ورفع رؤوس المصريين فى عنان السماء بعد النجاحات التى حققها شباب مصر فى مختلف المجالات خاصة فى المواقع القيادية التى تولاها الشباب المصرى بتكليف مباشر من الرئيس السيسى فى مختلف مؤسسات الدولة.



وطالب النائب محمد المسعود أصحاب القرار بمختلف دول العالم الإسراع فى الأخذ برؤية الرئيس السيسى ورؤية شباب وجميع التوصيات والقرارات التى سوف تصدر عن منتدى شباب العالم مؤكدا ان هناك رسالة فى غاية الأهمية جاءت فى كلمة الرئيس السيسى هى ان الشباب المصرى اصبح الرقم الأهم فى معركة بناء الوطن، مشيرا الى ان هذه الكلمات من الرئيس السيسى يجب ان تكون منهاج عمل لشباب العالم كله الذى يجب ان يكون الرقم الأهم فى معركة بناء العالم من خلال البناء وتعظيم قيم الحوار بعيدا عن الصراعات والحروب والمشكلات والازمات التى تواجه العديد من دول العالم.



وتوقع النائب محمد المسعود ان يحقق هذا المؤتمر نجاحات كبيرة لصالح مصر خاصة اننا أصبح لنا 5 آلاف سفير بمختلف دول العالم سيكون لهم دورهم الكبير فى الترويج للسياحة المصرية عالميا وايضًا الترويج لجذب الاستثمارات العالمية لمصر اضافة الى الرد على جميع الأكاذيب والافتراءات والسموم التى تبثها الآلة الإعلامية لجماعة الاخوان الإرهابية مطالبا وزراء الخارجية والسياحة والهجرة وشئون المصريين بالخارج والاستثمار استغلال هذا الحدث العالمي أفضل استغلال.