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سارة ولارا أيوب تبهران شباب العالم بالنشيد الوطني.. فيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:07 م
صدى البلد
البهى عمرو
أبهرت الأختان سارة ولارا أيوب حماس جميع المشاركين بمنتدى شباب العالم وذلك عندما قامت بعزف النشيد الوطني.

وعرضت الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم بعض النماذج المشرفة من شباب العالم، وخلال هذه الفقرة يقوم كل شخص من المشاركين بعرض تجاربهم خلال حفل ختام منتدى شباب العالم 2018.

ويعد منتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، فيشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

وجاءت فكرة المنتدى في 25 أبريل 2017 عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.
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