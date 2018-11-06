السيسي: المصريون رفضوا الفاشية والتمييز الديني وتحملوا الكثير ..فيديو

أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي إعجابه بالإعلامية الشابة زوريال إدوالي، قائلا:" سعيد بمهارتك وإمكاناتك في سن الشباب ودي رسالة جميلة للشباب في مختلف أنحاء العالم".



وقال " السيسي" في حواره مع قناة "دي إم سي"، إن الحكاية في مصر هي حكاية شعب وليست حكاية قيادة أو حكومة، ولكنها حكاية شعب أصر على تغيير الواقع الذي يعيشه إلى واقع أفضل.



وتابع:" الشعب كان على أتم الاستعداد لدفع ثمن التطوير والتقدم وتحمل الصعوبات، ورفض الشعب الفاشية والتمييز على أساس ديني والتطرف، وتحرك الملايين من أجل أن تكون مصر دولة محبة لنفسها ولشعبها وللعالم أجمع".



وأكمل:" منتدى شباب العالم رسالة سلام من كل شباب مصر للعالم أجمع بأن الشعب المصري شعب سلام وأمان واستقرار ومحب للآخرين، والمصريين هم الحكاية الكبيرة وتحملوا الكثير".



واستطرد:" المصريون بذلوا جهدا جبارا في مواجهة التطرف والغلو والإرهاب وإعادة بناء الوطن والتنمية وحل المشكلات".

