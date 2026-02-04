قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

انتهاء إجراء المقابلات الشخصية للدفعة الثالثة من مبادرة 1000 مدير مدرسة

المقابلات الشخصية للدفعة الثالثة من مبادرة 1000 مدير مدرسة
المقابلات الشخصية للدفعة الثالثة من مبادرة 1000 مدير مدرسة
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انتهاءها من عقد المقابلات الشخصية للدفعة الثالثة من المبادرة الرئاسية « 1000 مدير مدرسة »، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بإعداد كوادر قيادية واعية، قادرة على إدارة المدارس وفق أحدث الأسس التربوية والإدارية.

May be an image of studying

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تأتي هذه المقابلات ضمن مراحل الإختيار الدقيق للقيادات المدرسية، بما يضمن استقطاب عناصر متميزة تمتلك الكفاءة، والرؤية، والقدرة على التطوير، بما يسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي داخل المدارس وتحقيق جودة العملية التعليمية.

May be an image of studying and text that says 'P412 VII TILIL THI 2 OPPOA74 OPPO A74'

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : إن المبادرة الرئاسية «1000 مدير مدرسة » تمثل أحد المسارات الوطنية المهمة لبناء جيل جديد من القيادات التعليمية، القادرة على مواكبة التحديات، وصناعة التغيير الإيجابي داخل الميدان التربوي.

May be an image of studying and text that says 'Y F 39 ነት S OPPO OPPOA74 A74'

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن المقابلات استمرت على مدار يوم الثلاثاء 3 فبراير، والأربعاء 4 فبراير، في ديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

May be an image of studying and text that says 'OPΟ OPPOA74 A74'

 

الأوراق المطلوبة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه كان على كل مرشح إحضار المستندات التالية:

  •  صورة ضوئية من صحيفة الحالة الإلكترونية (حديثة).
  • صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي (سارية).
  • ما يفيد بوجود خبرة سابقة في الإدارة (وكيل / مدير مدرسة).

جدول المقابلات الشخصية

  • الثلاثاء 3 فبراير: محافظات الدقهلية - المنوفية - كفر الشيخ - القليوبية - الغربية - الفيوم - الإسكندرية - السويس - الجيزة - القاهرة - بورسعيد - الإسماعيلية - الشرقية.
  • الأربعاء 4 فبراير: أسوان - سوهاج - مطروح -الأقصر - جنوب سيناء - البحر الأحمر - بني سويف - شمال سيناء - الوادي الجديد - دمياط . البحيرة - المنيا - أسيوط.

وكان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن تكليف المعلمين المقبولين في الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة" لشغل وظيفة مدير مدرسة لمدة عام قابلة للتجديد.

ونص الكتاب الدوري في مادته الأولى على تكليف مديري المديريات التعليمية، كل في دائرة اختصاصه، بتكليف المعلمين الحاصلين على دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي، وعددهم ١٥٣ معلمًا، بالقيام بأعمال وظيفة "مدير مدرسة" لإحدى المدارس الواقعة في نطاق الإدارة التعليمية التي يعمل بها كل منهم، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد.

كما نص الكتاب الدوري على أن يتم تكليف المعلمين المقبولين في الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية بإدارة مدرسة تتبع ذات المرحلة التعليمية المُسكن عليها كل منهم، وذلك وفقًا لما هو مدون بصحيفة الأحوال الإلكترونية الخاصة بكل معلم.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة

