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رياضة

ثلاثة مدربين مرشحين لخلافة طارق يحيي فى بتروجيت

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:29 م
طارق يحيي
طارق يحيي
محمد رشاد
يفاضل مجلس إدارة نادي بتروجيت بين ثلاثة أسماء لخلافة طارق يحيى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الذي تقدم باستقالته قبل ساعات من تدريب الفريق بعد الخسارة أمام فريق النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالدوري الممتاز.

وتدرس إدارة بتروجيت التعاقد مع أحد من الثلاثي خالد جلال المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وبين أسامه نبيه المدرب العام السابق للمنتخب والذي يعمل حاليا في الدوري السعودي، وطارق مصطفى نجم الزمالك الأسبق للتعاقد مع أحدهم لتدريب الفريق.

وعقب مباراة الفريق البترولي أمام النجوم ، قرر يحيى عدم الاستمرار في تدريب بتروجيت، وتقدم باستقالته لإدارة النادي، عقب تحقيق انتصار واحد في الموسم الحالي على حساب وادي دجلة دجلة.
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