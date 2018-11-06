محافظ مطروح يوجه بسرعة فحص شكاوى المواطنين

وجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح مديرة خدمة المواطنين بالمحافظة بضرورة التواصل المستمر مع المواطنين وسرعة فحص كافة الشكاوى المقدمة من أصحاب الحالات الاجتماعية الملحة.



وأضاف إلى ضرورة معاينة كافة الشكاوى على أرض الواقع للتأكد من صحتها لوصول الدعم لمستحقيه من الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.



وأكد حرصه الدائم على دعم الأسر الأشد إحتياجا بالمحافظة ومد يد العون لهم وإعاناتهم لتوفير سبل الحياة الكريمة لهم ،خاصة فى تقديم مساعدات العلاج والمساعدات الانسانية على وجه السرعة .