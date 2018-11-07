فائدة جمالية للبشرة من لب الشمام لن تخطر على بالك

اقترب زفافك وتحلمين بالحصول على بشرة أكثر إشراقة وافتح لدرجات؟؛ يمكنك تحقيق ذلك بوصفة سريعة لن تكلفك الكثير، لكنها في المقابل تساعد على تفتيح بشرتك لدرجات، بمكونات متوفرة من مطبخك وبتكلفة لا تتعدى جنيهين.





وإليك مكونات الوصفة وطريقة تطبيقها، والتي يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى لـ"صدى البلد".





كل ما تحتاجين لإعداد الوصفة ..





1 ملعقة حليب بودرة

2 ملعقة لب شمام مطحون

ملعقة من مطحون خشب الصندل





طريقة تطبيق الوصفة:



