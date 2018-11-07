ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

شاهد.. إلهان عمر تلقي خطاباً لمؤيديها عقب الفوز في انتخابات الكونجرس

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 06:48 ص
إلهان عمر تلقي خطابها
إلهان عمر تلقي خطابها عقب الفوز
أحمد النشوقي
احتفلت إلهان عمر، أحدث عضوة مسلمة بالكونجرس الأمريكي، مع بعض صديقاتها ومؤيديها في "منيابولس"، أكبر مدينة في ولاية مينيسوتا، الواقعة شمال الولايات المتحدة، وذلك عقب الإعلان رسميا عن فوزها هي ورشيدة طليب كأول مسلمتين تفوزان بمقعدين في مجلس النواب الأمريكي.

وفيما يلي الخطاب الكامل الذي ألقته إلهان عمر خطابا لمؤيديها، عقب الإعلان عن فوزها رسميا.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، فوز المسلمة إلهان عمر، ذات الأصول الصومالية، بمقعد في الكونجرس الأمريكي، عن ولاية مينيسوتا، وذلك في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النواب الأمريكي.

وتنافست "إلهان" على المقعد مع 6 منافسين آخرين؛ لتحل محل النائب الحالي "كيث إليسون"، الذي قرّر الترشح عن ولاية مينيسوتا لمنصب النائب العام، بدلا من العودة إلى الكونجرس.
loading...

ترشيحاتنا

نائبة: أبو العينين أحدث حالة رائعة في الاستثمار يستحق عليها جائزة نوبل المتوسطي

الجمهوريون يضمنون أغلبية في الشيوخ الأمريكي بعد فرز 89% من الأصوات

مجدي عبد الغني يكشف عن شرطه الوحيد للصلح مع شوبير.. فيديو

التجديد النصفي .. الجمهوريون يعاودون تقدمهم خلال عمليات الفرز

مطار القاهرة يستقبل 4 حالات مرضية يمنية إحداها توفيت على الطائرة

مدينة صينية تفرض حظر تجوال على الكلاب في الشوارع نهاراً

انتصار جمهوري في مجلس الشيوخ وديمقراطي بمجلس النواب بانتخابات التجديد النصفي للكونجرس

انتظام العمل بالوزارات والمدارس والجامعات الكويتية بعد تحسن الأحوال الجوية

رئيس كوريا الشمالية يتخلى عن التقاليد في أول صورة مع نظيره الكوبي

إيرانيون يرفضون دهس علمي أمريكا وإسرائيل بالأقدام لهذا السبب.. فيديو

إلهان عمر أول محجبة مسلمة من أصول صومالية تفوز بمقعد في الكونجرس

أسطورة ليفربول: كلوب سيعاني من أجل التأهل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم ونجمات العقرب.. أبناء البرج الواحد متفقون في الحب والصداقة .. وأزمة نفسية بسبب كرة السلة صنعت نجومية مهند التركي.. صور

شاهد.. الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم والتوصيات العشرة للرئيس

مدحت صالح يشعل الليلة السادسة بفعاليات مهرجان الموسيقى العربية في الأوبرا.. صور

بلاط الوادي الجديد مدينة أثرية تاريخية شاهدة على كل العصور.. صور

جينا سالم تتحدث عن تعاونها مع يسرا فى ضيافة صدى البلد.. صور

فيديو

خبير في الشأن الأمريكي: التوقعات تصب في صالح الديمقراطيين فى التجديد النصفي للكونجرس
مستشار ترامب السابق: مجلس الشيوخ تحت سيطرة الديمقراطيين في الانتخابات .. فيديو
أحمد موسى مهاجما القرضاوي: حتى في آخر أيامه بيطبل لـ أردوغان وتميم
أحمد موسى عن سيول الكويت: محدش عارف ينزل من بيته والشتاء راح لهم بدري
أمريكا: نتعاون مع مصر لدحر آفة داعش وتنظيم القاعدة الإرهابيين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟