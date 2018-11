شاهد.. إلهان عمر تلقي خطاباً لمؤيديها عقب الفوز في انتخابات الكونجرس

احتفلت إلهان عمر، أحدث عضوة مسلمة بالكونجرس الأمريكي، مع بعض صديقاتها ومؤيديها في "منيابولس"، أكبر مدينة في ولاية مينيسوتا، الواقعة شمال الولايات المتحدة، وذلك عقب الإعلان رسميا عن فوزها هي ورشيدة طليب كأول مسلمتين تفوزان بمقعدين في مجلس النواب الأمريكي.

وفيما يلي الخطاب الكامل الذي ألقته إلهان عمر خطابا لمؤيديها، عقب الإعلان عن فوزها رسميا.

Congress member-elect Ilhan Omar’s first words upon taking the stage: asalamu alaikum. The next words: al hamdulillah. “My grandfather taught me that when you see injustice, you fight back. You do not give in to sorrow, you do not give in to sadness. You organize.” pic.twitter.com/vyuYOKeC0r