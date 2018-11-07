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رياضة

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:47 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يشهد اليوم، الأربعاء، العديد من المباريات المهمة في الجولة الرابعة، من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا، ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز المواعيد والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:

يوجد مباراتين في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم وهم:
فالنسيا X يانج بويز beIN SPORTS HD 2
سيسكا موسكو X روما beIN SPORTS HD 1

كما يوجد 6 مبارايات الساعة العاشرة مساءً وهم:
يوفنتوس X مانشستر يونايتد beIN SPORTS HD 1
بلزن X ريال مدريد beIN SPORTS HD 3
مانشستر سيتي X شاختار beIN SPORTS HD 2
بايرن ميونخ X أيك أثينا beIN SPORTS HD 5
بنفيكا X أياكس beIN SPORTS HD 4
ليون X هوفنهايم beIN SPORTS HD 6
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