انطلاق فعاليات الدورة الـ4 لمهرجان التمور المصرية بسيوة لمدة 3 أيام

انطلقت اليوم الأربعاء ولمدة 3 أيام، أولى فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان التمور المصرية والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ومحافظة مطروح.



ويشارك في المهرجان مصنعي ومصدري التمور من كافة أنحاء الجمهورية، وخبراء زراعة وإنتاج ووقاية النخيل، وعدد من المزارعين المختصين بزراعة النخيل وتصنيع التمور، وكذا ممثلي عدد من المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية المعنية.



ويستعرض مهرجان هذا العام أهم المشاكل التي تواجه إنتاج وتصنيع التمور ودراسة الحلول المقترحة لها بالإضافة الى تشجيع قطاعي إنتاج وتصنيع التمور وتحديد أولوياتها وتبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجي ومصنعي التمور داخل وخارج جمهورية مصر العربية حيث يشارك في المهرجان المزارعون المختصون بزراعة النخيل وخبراء زراعة وإنتاج النخيل، وخبراء وقاية النخيل من الأمراض والآفات ومتخصصون في مجال تصنيع وتصدير التمور.



ومن جانبها أشارت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة إلى أن مسابقة التمور المصرية بالدورة الرابعة 2018 لمهرجان التمور المصرية تستهدف تشجيع الابتكار والمنافسة من خلال طرح 10 فئات للمسابقة ضمن دليل خاص يوضح الفئات والشروط والمعايير واستمارة المشاركة.



وأوضحت أن المسابقة تهدف إلى تجويد زراعة وإنتاج وصناعة التمور المصرية وتمكين المزارع والمنتج من المنافسة بها على المستوى الدولي، كما تهدف المسابقة إلى تعزيز علاقة الإنسان بشجرة نخيل التمر وتنمية الوعي بأهمية الشجرة المباركة بكافة أرجاء جمهورية مصر العربية، إضافة إلى المنافسة الشريفة بين المزارعين والمنتجين والأكاديميين لتقديم الأفضل على مستوى الجمهورية.



ومن جانبه أوضح الدكتور أمجد القاضي مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية، أن 91 متسابقا تقدموا لمسابقة التمور المصرية بدورتها الرابعة في 10 مجالات تشمل أفضل شخص أو جهة قدمت خدمات لقطاع التمور في مصر، وأفضل بحث خاص بزراعة النخيل، وإنتاج وتصنيع التمور وأفضل مزارع منتج للتمور من الصنف السيوى او الصعيدي، إضافة إلى أفضل مزارع يمتلك أصناف متعددة من النخيل وأفضل منتج جديد من التمور ومشتقاتها وأفضل تقنيات مستخدمة بزراعة النخيل وإنتاج التمور فضلًا عن أفضل منتج يدوي من مخلفات النخيل، وكذا أفضل مصمم عبوة لتعبئة التمور المصرية وأفضل بيت أو مصنع لتعبئة التمور وأخيرًا أفضل مزرعة لإنتاج التمور العضوية حيث سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 9 نوفمبر، وسيحصل الفائز الأول في الفئات 1 و 2و3 و5 و 7و9 على مبلغ 30 ألف جنيه في حين تقسم الفئات 4 و 6 و 8 و10 إلى ثلاثة فائزين الأول 15 ألف والثاني 10 آلاف والثالث 5 آلاف.



كما تتضمن فعاليات المهرجان عقد ورشة عمل تضم 18 محاضرة تغطى الجديد في مجالات الإنتاج والوقاية والتصنيع والتصدير.



