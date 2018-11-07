ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

انطلاق فعاليات الدورة الـ4 لمهرجان التمور المصرية بسيوة لمدة 3 أيام

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:24 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
انطلقت اليوم الأربعاء ولمدة 3 أيام، أولى فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان التمور المصرية والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ومحافظة مطروح.

ويشارك في المهرجان مصنعي ومصدري التمور من كافة أنحاء الجمهورية، وخبراء زراعة وإنتاج ووقاية النخيل، وعدد من المزارعين المختصين بزراعة النخيل وتصنيع التمور، وكذا ممثلي عدد من المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية المعنية.

ويستعرض مهرجان هذا العام أهم المشاكل التي تواجه إنتاج وتصنيع التمور ودراسة الحلول المقترحة لها بالإضافة الى تشجيع قطاعي إنتاج وتصنيع التمور وتحديد أولوياتها وتبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجي ومصنعي التمور داخل وخارج جمهورية مصر العربية حيث يشارك في المهرجان المزارعون المختصون بزراعة النخيل وخبراء زراعة وإنتاج النخيل، وخبراء وقاية النخيل من الأمراض والآفات ومتخصصون في مجال تصنيع وتصدير التمور.

ومن جانبها أشارت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة إلى أن مسابقة التمور المصرية بالدورة الرابعة 2018 لمهرجان التمور المصرية تستهدف تشجيع الابتكار والمنافسة من خلال طرح 10 فئات للمسابقة ضمن دليل خاص يوضح الفئات والشروط والمعايير واستمارة المشاركة.

وأوضحت أن المسابقة تهدف إلى تجويد زراعة وإنتاج وصناعة التمور المصرية وتمكين المزارع والمنتج من المنافسة بها على المستوى الدولي، كما تهدف المسابقة إلى تعزيز علاقة الإنسان بشجرة نخيل التمر وتنمية الوعي بأهمية الشجرة المباركة بكافة أرجاء جمهورية مصر العربية، إضافة إلى المنافسة الشريفة بين المزارعين والمنتجين والأكاديميين لتقديم الأفضل على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه أوضح الدكتور أمجد القاضي مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية، أن 91 متسابقا تقدموا لمسابقة التمور المصرية بدورتها الرابعة في 10 مجالات تشمل أفضل شخص أو جهة قدمت خدمات لقطاع التمور في مصر، وأفضل بحث خاص بزراعة النخيل، وإنتاج وتصنيع التمور وأفضل مزارع منتج للتمور من الصنف السيوى او الصعيدي، إضافة إلى أفضل مزارع يمتلك أصناف متعددة من النخيل وأفضل منتج جديد من التمور ومشتقاتها وأفضل تقنيات مستخدمة بزراعة النخيل وإنتاج التمور فضلًا عن أفضل منتج يدوي من مخلفات النخيل، وكذا أفضل مصمم عبوة لتعبئة التمور المصرية وأفضل بيت أو مصنع لتعبئة التمور وأخيرًا أفضل مزرعة لإنتاج التمور العضوية حيث سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 9 نوفمبر، وسيحصل الفائز الأول في الفئات 1 و 2و3 و5 و 7و9 على مبلغ 30 ألف جنيه في حين تقسم الفئات 4 و 6 و 8 و10 إلى ثلاثة فائزين الأول 15 ألف والثاني 10 آلاف والثالث 5 آلاف.

كما تتضمن فعاليات المهرجان عقد ورشة عمل تضم 18 محاضرة تغطى الجديد في مجالات الإنتاج والوقاية والتصنيع والتصدير.

loading...

ترشيحاتنا

أحد المكرمين بمنتدى الشباب يروى حواره مع الرئيس السيسي .. فيديو

الصحف الإماراتية: السيسي يتعهد بتحرك الجيش المصري لحماية أمن الخليج.. قطر تتقرب إلى روسيا بأموال شعبها.. الإمارات العاشرة على قائمة الدول الأكثر نفوذا.. إحباط مخطط لاغتيال الرئيس الفرنسي

أطعمة ومشروبات طبيعية لتقوية المناعة

الرئيس يتفقد الأعمال الإنشائية لطريق النفق - شرم الشيخ .. صور

مجدي عبد الغني يكشف عن شرطه الوحيد للصلح مع شوبير.. فيديو

مجدي عبد الغني: يجب محاكمة هذا الشخص بسبب الفيديو المسرب وليس أنا.. فيديو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 7 - 11- 2018

من هي الفتاة الأفريقية متحدية الإعاقة بطلة اللقطة الإنسانية للسيسي في منتدى شرم الشيخ

بشرى سارة في الترجى قبل مواجهة الأهلى بنهائى إفريقيا

شاهد.. لقطات من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس أمام وداخل لجان الاقتراع

كاثرين زيتا جونز تحتفل مع مايكل دوجلاس بنجمته في ممشى النجوم..صور

مدبولي يعود إلى القاهرة عقب حضور ختام منتدى شباب العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أسباب تجعلك تقع فى الحب.. صور

الرئيس يتفقد الأعمال الإنشائية لطريق النفق - شرم الشيخ .. صور

شاهد.. لقطات من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس أمام وداخل لجان الاقتراع

نجوم ونجمات العقرب.. أبناء البرج الواحد متفقون في الحب والصداقة .. وأزمة نفسية بسبب كرة السلة صنعت نجومية مهند التركي.. صور

شاهد.. الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم والتوصيات العشرة للرئيس

فيديو

أول صومالية محجبة بالكونجرس: سأقاتل من أجل الحفاظ على أسر اللاجئين.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة اليوم عبر Google Earth
الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الخريفية.. فيديو
أحمد موسى مشيدا بمواقف السيسي الإنسانية: لم تحدث من أي رئيس دولة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟