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حوادث

ضبط 100 قضية تموينية متنوعة بمضبوطات بلغت 84 طنا

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 01:01 م
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات أمنية
مصطفى الرماح - محمد العيسوي
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 100 قضية تموينية متنوعة.. بمضبوطات بلغت نحو 85,084 طن، 139,112 ألف عبوة، (3636) لتر ، (950 ) مترا.


جاء من أبرز القضايا، ضبط مسئول عن مخزن " غير مرخص" تابع لإحدى الشركات الخدمات الطبية ، كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين (بالقاهرة) ، لحيازته وتخزينه كميات كبيرة من المستلزمات الطبية بلغت نحو (117,744 ألف عبوة مستلزمات طبية) ، جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام .. تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى سياق متصل تم ضبط أمين مخزن لإحدى شركات منتجات الألبان ، كائن بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه (بالإسكندرية) ، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية "نشا" وزنت نحو 3,100 طن منتهية الصلاحية ، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى..تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط مدير مسئول عن ثلاجة لحفظ الدواجن ، كائنة بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من لحوم الطيور وزنت نحو طن غير صالحة للإستهلاك الآدمى..تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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