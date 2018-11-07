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محافظات

ازالة 16 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالاقصر..صور

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 01:36 م
صدى البلد
شمس يونس
نفذت الوحدة المحلية لمركز مدينة القرنة غرب الأقصر، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، ومديرية الري بالأقصر، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وأراضي الري في مناطق البعيرات والأقالتة، مما أسفر عن إزالة 16 حالة تعدي مختلفة.

وشارك في الحملة رئيس مجلس مدينة القرنة اللواء سعد البدري، ومساعد مدير أمن الأقصر اللواء شكري فؤاد، ومأمور مركز شرطة القرنة العقيد محمود فراج، ونائب رئيس مدينة القرنة المهندس حاتم جابر، والأجهزة التنفيذية المختلفة بالوحدة المحلية لمجلس مدينة القرنة.

وتضمنت الحملة تنفيذ إزالة 10 حالات تعد على مصارف الري، وإزالة 4 حالات تعد على أرض زراعية بينها 3 حالات تعد في المهد، وإزالة حالتين تعد في المهد حماية نيل بحوض الرمال، كما تضمنت الحملة إخلاء شقة ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة.

ازالة 16 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالاقصر..صور
ازالة 16 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالاقصر..صور
ازالة 16 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالاقصر..صور
ازالة 16 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالاقصر..صور
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