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تعليم

رئيس جامعة بنى سويف: تعاون مع النيل الأهلية لتعزيز ودعم ريادة الأعمال

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 06:22 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، على توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة النيل الأهلية، وذلك لتنفيذ أنشطة مبادرة رواد النيل لتعزيز ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، باعتبارها أحد أهم الركائز لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا للاستراتيجية القومية 2030.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الطرفان اتفقا على تنفيذ أنشطة المبادرة داخل جامعة بني سويف من خلال توفير نقاط إتصال تقوم على تحديد الراغبين من الطلاب والأساتذة في التعاون بالمبادرة، على أن توفر الجامعة جميع مستلزمات تنفيذ التدريب وأنشطة المبادرة من القاعات التدريبية وأدوات التدريب، وتوفير فريق لتنظيم الفعاليات والاحتياجات التدريبية وتسهيل عمل الخبراء والمدربين، وتقوم جامعة النيل بتوفير المدربين والمواد التدريبية والتعاون مع فريق التنظيم بالجامعة.

وأضاف أن الطرفان اتفقا على أسلوب التنفيذ وآليات المتابعة من خلال تشكل لجنة مشتركة مكونة من الدكتور كمال غلاب والدكتور محمود عبد السلام من جامعة النيل والدكتور أسامة سعيد عميد معهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره نقطة الاتصال للمبادرة بالجامعة، وذلك لإعداد خطة عمل لتنفيذ عدد من الأنشطة والإشراف عليها وإعداد التقارير اللازمة.
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