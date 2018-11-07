تضامن الشرقية تستجيب لـ صدى البلد وتصرف إعانة لمواطن وتبحث حالته لصرف معاش

في استجابة سريعة وفورية من الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية لما تم نشره عبر موقع صدي البلد تحت عنوان " مواطن يستغيث لصرف معاش تكافل وكرامة.. مركب شرايح في رجلي ومعنديش مصدر دخل"، أكد محافظ الشرقية أنه أصدر تعليمات مشددة بسرعة بحث حالة المواطن واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.



وأضاف محافظ الشرقية أن مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة أجرت البحث الاجتماعي للمواطن المذكور في الاستغاثة وتبين أنه يدعي "عوني علي محمد عبد العال" ويبلغ من العمر 62 سنة وتبين انه بالفعل مريض ويعيش هو وزوجته البالغة من العمر 59 عاما ومريضة بفشل كلوي وتم فتح ملف كرامة بالاستمارة رقم 7473934 وتم ارسالها بتاريخ 6/9/2018 وجاري البحث.



وأشار المحافظ إلي أنه تقرر صرف مبلغ مالي للحالة المذكورة لمدة 6 أشهر بالإضافة إلي صرف مبلغ مالي اخر لابنته كمساعدة لمدة 6 اشهر.



كان موقع صدي البلد نشر استغاثة المواطن "عوني" والتي قال فيها: أنا مركب شرايح ومسامير في رجلي ومعنديش أي مصدر دخل وكشفت في مستشفى الأحرار بمدينة الزقازيق لصرف معاش تكافل وكرامة، ولكن تم رفض طلبي، ونفسي محافظ الشرقية ومديرة مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة يتدخلوا من أجل صرف المعاش".



وأضاف أنه كان يعمل بائع حصير متجولا على دراجته، إلى أن وقع له حادث تصادم أدى إلى إجرائه عددا من العمليات الجراحية، منتهية بتركيب شرائح ومسامير بساقه.