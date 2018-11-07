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أخبار العالم

مايك بنس يوافق على خوض انتخابات الرئاسة 2020 برفقة ترامب

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:50 م
ترامب وبنس
ترامب وبنس
شريف سيد
كشف الصحفي في شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية جوناثان ألين عن موافقة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن يكون رفيق ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020.

وكتب ألين في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "طالب ترامب من بنس أن يكون رفيقا له في انتخابات الرئاسة 2020، وبنس وافق".

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لإنطلاق حملات انتخابات الرئاسة 2020، والتي سيشارك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كفترة رئاسية أخرى.
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