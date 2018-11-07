عمرو طلعت: مصر فازت بمقعد في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن فوز مصر بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات يؤكد مكانة مصر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأضاف طلعت في تصريحات هاتفية لبرنامج " مساء دي ام سي "، المذاع عبر فضائية " دي إم سي "، ، أن مصر فازت بثقة دول الاتحاد، وأصبح لها مقعد في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات.



وأكد أن مصر في الصدارة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويُنظر لها على أنها سباقة ورائدة، معلقا : "4 آلاف ممثل حكومي يحضرون الاجتماع الأول لمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات عن إفريقيا".

