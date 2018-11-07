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أخبار العالم

إصابة مستوطنين اثنين في عملية إطلاق نار قرب رام الله

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:48 م
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
أ ش أ
أصيب مستوطنان إسرائيليان ، في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأربعاء ، برصاص مسلحين ، على مقربة من حاجز المحكمة، المؤدي إلى مدينة البيرة، قرب مستوطنة "بيت إيل" قرب رام الله وسط الضفة الغربية.

وقالت الاذاعة العبرية الرسمية ، إن مستوطنين أصيبا بجروح بعد إطلاق النار على مركبة، بالقرب من مستوطنة "بيت ايل".

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز المحكمة، ونشرت قواتها في محيط مدينة البيرة، وبدأت بعمليات بحث وتمشيط عن مطلقي النار.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال حي البالوع، وانتشرت في أكثر من منطقة فيه وتبحث عن كاميرات تصوير للوصول الى مطلقي النيران.

ودفعت قوات الاحتلال بقوات كبيرة على مقربة مخيم الجلزون، شمال البيرة، حيث انتشرت الجيبات العسكرية في الشارع المؤدي للمخيم.
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