مانشستر سيتي يقسو على شاختار بسداسية ومحرز يسجل بدوري الأبطال ..فيديو

حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، فوزًا كبيرًا على شاختار دونيتسك الأوكراني بستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الاتحاد مساء أمس، الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السادسة، ببطولة دوري أبطال أوروبا.





وسجل سيلفا الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 13، وأضاف خيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 24، من عمر المباراة.





وفي الشوط الثاني عاد رحيم سترلينج، وعزز من تقدم السيتي بثالث الأهداف، ليعود بعدها جابرييل خيسوس، ومن ضربة جزاء ويضيف الرابع، أحرز رياض محرز خامس الأهداف، واختتم جابرييل خيسوس بسادس الأهداف ويحقق الهاتريك الشخصي.





وبهذا الفوز رفع السيتي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول بعد ثلاثة انتصارات وخسارة.