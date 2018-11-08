تعرف على هاتف سامسونج القابل للطي

كشفت شركة Samsung أخيرا عن هاتفها القابل للطي، بعد سنوات من الإثارة والشائعات التي لحقته منذ إعلان الشركة عن تنفيذها لهذا الهاتف.





يمكن طي الهاتف، مع شاشة تُعرَف باسم شاشة انفينيتي فليكس، إلى قرص أو تثبيته لجعله أصغر حجمًا ومناسبًا للاستخدام كجهاز هاتف، بحسب ما نشرت "إندبندينت" البريطانية.





ولم تكشف عن الكيفية التي سيعمل بها الهاتف فعليًا، لم يقل متى سيتم عرض ما يبدو عليه الهاتف بالفعل أو أي ميزات أخرى، وكانت شركة سامسونج الصينية على إثارة تطور الهاتف القابل للطي لأكثر من خمس سنوات.





كان إعلان سامسونج قد أفسد إلى حد ما إعلان جوجل في وقت سابق من اليوم أنها ستقدم دعمًا لأجهزة قابلة للطي في نظام تشغيل أندرويد، وأنها تعمل مع سامسونج لدمجها في هاتفها الجديد.





واقترحت سامسونج نفسها أن يكون لها إعلان عن الجهاز الذي سرت شائعاته قبل يومين من العرض.