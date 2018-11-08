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تكثيف الحملات المرورية على جميع الأنحاء خلال الساعات القادمة .. فيديو

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:21 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
أكد الرائد محمد الشربيني، المشرف بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، على استقرار الحالة الجوية على الطرق السريعة، ولا يوجد أي إخطارات بالأمطار أو شبورة يمكن أن تؤثر على الرؤية بجميع الطرق. 

وأضاف "الشربيني"، في مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباح البلد" والذى يقدمه الإعلامى أحمد مجدى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، صباح اليوم الخميس، أن محور 26 يوليو يشهد كثافات مرورية مرتفعة،ناصحًا باستخدام البدائل محور روض الفرج ومحور الواحات.

ونوه إلى أن جميع الطرق والمحاور تشهد كثافات مرورية متوسطة، لافتًا إلى أن الطريق الدائري يعمل بكامل قطاعاته.

وتابع: منطقة أعلى البساتين على الطريق الدائرى يشهد كثافات مرورية مرتفعة، موضحًا أنه سيتم تكثيف الحملات المرورية خلال الساعات القادمة على الطرق لسفر بعض المواطنين خلال يومين الإجازة.
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