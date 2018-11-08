مريضة نفسيا تلقى بنفسها من الطابق الخامس بدمنهور

أقدمت ربة منزل تعانى من مرض نفسى على الانتحار وألقت بنفسها من أعلى شرفة الطابق الخامس من منزلها الكائن بشارع أبو عبد الله بمدينة دمنهور، ما تسبب فى إصابتها بجروح وكدمات بالظهر والبطن والساقين والساعد الأيسر، وتم نقل المصابة للمستشفى العام.



تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، بلاغا من قسم شرطة دمنهور يفيد بقيام إحدى السيدات بإلقاء نفسها من شرفة منزلها بناحية أبو عبد الله بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص والمعاينه تبين قيام المدعوة "هبة. م"، 29 سنة، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، بإلقاء نفسها من شرفة منزلها بالطابق الخامس علوى، ما أدى لإصابتها بجروح وكدمات بالظهر والبطن والساقين والساعد الأيسر، وتم نقل المذكورة على الفور لمستشفى دمنهور العام للعلاج، وتم حجزها تحت الملاحظة (حالتها مستقرة).



وبسؤال والدتها "سعدية. ع"، 49 سنة، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، قررت بمضمون ما تقدم، وأضافت أن ابنتها المذكورة تعاني من مرض نفسي وتعالج منه منذ فتره بمستشفى الناريمان للأمراض النفسية والعصبية بالإسكندرية، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.