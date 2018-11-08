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رياضة

مدرج خاص لجماهير الأهلي في رادس قبل مواجهة الترجي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:40 ص
صدى البلد
تونس- خاص صدي البلد
استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، على تخصيص مدرج لجماهير النادي الأهلي التي ستحضر مباراة الترجي التونسي غدا الجمعة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرصت بعثة الأهلي على التنسيق مع محمد الدلاجي الملحق الأمني بالكاف؛ من أجل توفير أقصى درجات الراحة للجماهير وكل ما يلزم لتأمينها خلال المباراة.

وتم التأكيد على تخصيص مدرج لجماهير الأهلي مع تأمينه بشكل مناسب إلى جانب تسهيل عملية دخول وخروج الجماهير بصورة آمنة.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في التاسعة مساء غد الجمعة على ملعب استاد رادس بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
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