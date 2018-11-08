ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

958.9 مليون جنيه إجمالي تداولات البورصة اليوم

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 05:09 م
صدى البلد
محمد صبيح
سجلت قيمة تداول المتعاملين بالبورصة اليوم الخميس، اخر جلسات الأسبوع، داخل المقصورة نحو 958.9 مليون جنيه من خلال التدول على كمية 302 مليون أسهم، بتنفيذ نحو 30519 ألف صفقة.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم، على ارتفاع جماعي لمؤشراتها.. محققة أرباح رأسمالية مقدرة بنحو 3.5 مليار جنيه مسجلا مستوى 776.8 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.86% مسجلا مستوى 13732 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" متساوي الأوزان بنسبة 0.28% مسجلا مستوى 2200 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.73% مسجلا مستوى 13415 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 70" الذي يضم عدد 70 شركة متوسطة بنسبة 1.55% مسجلا مستوى 702 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.33% مسجلا مستوى 1760 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.33% مسجلا مستوى 471 نقطة.
loading...

ترشيحاتنا

قرار جديد من الأمن التونسي بخصوص جماهير الأهلي في ملعب رادس

27 قناة تليفزيونية تنقل نهائى أفريقيا بين الأهلى والترجى بينها 9 قنوات مفتوحة

تعزيزات أمنية رفيعة المستوى استعدادا لمباراة الأهلى والترجى فى نهائى أفريقيا

إعلامية تونسية تصدم الترجى.. وتؤكد: التاريخ ينصف الأهلي

احذر هذه الرسالة على WhatsApp

حفيظ دراجى: سقطات الإعلام أكبر من أخطاء الحكام فى الملاعب

الفيفا يحذر الأهلى قبل صدام إياب نهائى إفريقيا أمام الترجى

مشاجرة بين مصرية وكويتيات ووزيرة الهجرة تتابع الحادث

التشكيل المتوقع للأهلي والترجي في إياب نهائي أفريقيا

السجن 6 سنوات لطبيب تسبب في وفاة مريضة بالدقي

العراقي علي صباح حكما لمباراة الزمالك والاتحاد في البطولة العربية

شاهد.. الإثيوبي تيسيما يصل تونس لإدارة مباراة الأهلى والترجى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مأساة الطفل أنس .. ولد بـ ضمور في القلب وأسرته تطالب الرئيس بعلاجه فى الخارج

غرائب زيجات المشاهير.. أقصرها استمر 55 ساعة فقط.. صور

رئيس الوزراء يستعرض خطة تحرك مصر استعدادا لرئاستها الاتحاد الأفريقي في 2019

احتفالية في متحف قصر المنيل بمناسبة ذكرى ميلاد الأمير محمد علي.. صور

الكشف عن لوحة وتابوت من عصر الأسرة 18 بمقابر العساسيف.. صور

فيديو

محمد حسن يغني سلامات خلال إستضافته فى صدى البلد.. فيديو وصور
هشام الحلبي: مصر تحقق التنمية وتحارب الإرهاب.. فيديو
تعرف على أكبر أثر إسلامي بـسيوة مر على إنشائه ألف عام..فيديو
حكايات من منتدى الشباب.. أوركسترا المكفوفات لصدى البلد: أول مرة حد يحس بينا وربنا يبارك في الرئيس.. قدمنا عروضا في دول كثيرة ونتمنى التوظيف.. معروفين بره أكتر من مصر ووزارة الثقافة بهدلتنا..فيديو وصور
شاهد.. تدريبات عملية على إخلاء ديوان محافظة أسيوط حال تعرضها للكوارث

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟