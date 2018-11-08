958.9 مليون جنيه إجمالي تداولات البورصة اليوم

سجلت قيمة تداول المتعاملين بالبورصة اليوم الخميس، اخر جلسات الأسبوع، داخل المقصورة نحو 958.9 مليون جنيه من خلال التدول على كمية 302 مليون أسهم، بتنفيذ نحو 30519 ألف صفقة.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم، على ارتفاع جماعي لمؤشراتها.. محققة أرباح رأسمالية مقدرة بنحو 3.5 مليار جنيه مسجلا مستوى 776.8 مليار جنيه.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.86% مسجلا مستوى 13732 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" متساوي الأوزان بنسبة 0.28% مسجلا مستوى 2200 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.73% مسجلا مستوى 13415 نقطة.



كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 70" الذي يضم عدد 70 شركة متوسطة بنسبة 1.55% مسجلا مستوى 702 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.33% مسجلا مستوى 1760 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.33% مسجلا مستوى 471 نقطة.

