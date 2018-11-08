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ديني

خالد الجندي: جملة بسيطة تصل بالمسلم إلى درجة الشرك بالله..فيديو

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:30 م
الشيخ خالد الجندى،
الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،
إيمان طلعت
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الرزاق هو الله؛ فلا يجوز أن نقول إن فلان قطع رزق فلان، فهو انتهى رزقه إلى هذا الحد بعد تقدير الله، فالله يريد له رزقا في مكان آخر.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن نسب قطع العيش لشخص شرك بالله، مستشهدًا بقوله تعالى "وفي السماء رزقكم وما توعدون".
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