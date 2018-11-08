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رياضة

الخطيب ومجلس الأهلي بالكامل يؤازرون الفريق في التدريب الأخير بـ رادس

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:38 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
عمرو ابوبكر
حرص مجلس إدارة النادي الأهلي على حضور المران الأخير للأهلي الذي أقيم على ملعب استاد رادس في تونس، قبل خوض مباراة النهائي الحاسمة للقب بطل أفريقيا التي ستقام بين المارد الأحمر والترجي التونسي، غدا الجمعة.

حضر المران مجلس إدارة الأهلي على رأسهم محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، والعامري فاروق نائبه، وجميع أعضاء مجلس الإدارة.

يذكر أن الأهلي تغلب على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب استاد برج العرب، وفي انتظار مباراة العودة المقرر إقامتها غدًا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب استاد رادس.
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