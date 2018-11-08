مصممة النصب التذكاري بمنتدى الشباب: 195 فنانا عالميا شاركوا في إحياء الإنسانية

لمعت الكثير من النماذج الشابة وخاصة من الفتيات خلال فعاليات منتدي شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان من بينهم شيماء ابو الخير، صاحبة فكرة ومصممة النصب التذكاري لإحياء الإنسانية بشرم الشيخ.



قالت شيماء الفائزة بجائزة افضل تصميم فى العالم ان «النصب التذكاري ليس عملًا مصريًا ولكنه عملًا عالميًا تهديه مصر للعالم».



شيماء أبو الخير فتاة حققت نجاحا، ليس من خلال تقليد الغرب، لكنها نبشت وبحثت عن الهوية فأكتشف أكبر كنز تنفذ من خلاله تصميمات عالمية بالفن الفرعوني.



وتعمل شيماء مصممة ديكور تخصصت فى تصميم الأثاث المستوحى من الحضارة المصرية القديمة مستوحاة من أعظم حضارة وفن فى التاريخ.



واسست شركة بإسم (Shosha Kamal Design) معظم تصميماتها مستوحاة من الفن المصرى القديم وقررت شيماء بعد التخرج الإشتراك فى أكبر مسابقة عالمية لتصميم كنبة, دخلت المسابقة أمام مصميين عالميين لكنها تسلحت بكنزها بحضارتها بهويتها أرضيتها الصلبة, وعملت التصميم ده للكنبة وحصلت على أفضل تصميم لكنبة فى العالم.



واكدت شيماء أبو الخير ان إستعادة الهوية والتاريخ والحضارة هو نقطة إنطلاقنا للمستقبل. هويتنا تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا.



كان مشروع شيماء ابو الخير في منتدي الشباب والذي اشاد به الرئيس عبد الفتاح السيسي عبارة عن مشاركة العالم كله فى مهمة إحياء الإنسانية اللى افتقدناها خلال حوادث الحروب والإرهاب فى السنين الأخيرة.. وفلسفة التصميم من قيم الإنسانية العليا، مثل الحق والخير والجمال.



وكان المشروع عبارة عن تصميمات وضعت في الطريق المتجه للنصب حيث توجد ارتفاعات تمثل أعداد ضحايا الإرهاب من بداية الألفية في الدول المختلفة، النصب التذكاري له 7 درجات كناية عن الأعمدة السبعة للشخصية المصرية التي تمثل محور فعاليات المنتدى.



ودعت شيماء ١٩٥ فنان نحات من كل دولة حول العالم، حتي يقدم كل نحات عمله الفنى ( قلب بشرى ) بطريقته الخاصة ... ويكون النصب التذكارى عبارة عن ١٩٥ قلب، بهدف إحياء ذكرى الشهداء وضحايا العدوان على الإنسانية حول العالم .