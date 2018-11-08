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رياضة

خالد لطيف: فوز منتخب الشاطئية على بطل أوروبا إنجاز

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:10 م
خالد لطيف ولاعبى
خالد لطيف ولاعبى منتخب الشاطئية
يسرى غازى
أشاد الإعلامى خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب الكرة الشاطئية في الإمارات بالفوز الذى حققه فراعنة الشاطئية على بطل أوروبا منتخب إسبانيا.

وحقق منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة أحمد عبدالرازق فوزا على الماتادور الإسبانى بنتيجة 7 / 6 فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم فى البطولة الدولية المقامة حاليا فى الإمارات والوصول إلى الدور قبل النهائى.

قال لطيف عقب الفوز على إسبانيا: الفوز على إسبانيا إنجاز كبير باعتباره بطل أوروبا فى الكرة الشاطئية مطالبا لاعبى المنتخب بضرورة الاستعداد بقوة وتحقيق الفوز خلال المباريات القادمة.
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