جماهير الترجي يخترقون موقع النادي الأهلي قبل نهائي أبطال أفريقيا.. صور

تعرض الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إلى اختراق منذ قليل، من قبل جماهير الترجي التونسي، قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي يجمع الفريقين في مباراة النهائي على ملعب رادس بتونس.



ويحل الأهلي، ضيفًا على نظيره الترجي مساء غد الجمعة، في إطار إياب مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، على الملعب الأوليمبي في رادس.



وتم نشر صور لجمهور الترجي على الموقع الرسمي للقلعة الحمراء، وتحتها كُتب "الترجي التونسي ينتصر على الأهلي المصري 5-0".







