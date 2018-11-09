التعليم توضح حقيقة منح عقود مؤقتة للمتطوعين للعمل بالمدارس

قام الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، بالرد على كل ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إمكانية التطوع للعمل في المدارس ، وأن أي شخص يتطوع للعمل بالمدارس سيكون له الأولوية في العقود المؤقتة الخاصة بسد عجز المعلمين.



حيث قال عمر في تصريحات له عبر جروب أدعم د. طارق شوقي عبر تطبيق واتس ال : أن العقود المؤقتة الخاصة بسد عجز المعلمين ستعلن ضوابطها وفق إعلان رسمي بالمديريات.



وأضاف عمر : أن الإعلان الخاص بالعقود المؤقتة سيحقق الشفافية واختيار الأفضل، مؤكدًا أنه لن يتم قبول عمل سوى من تنطبق عليه الشروط المعلنة في هذا الإعلان الرسمي الذي سيعلن في المديريات التعليمية.



جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد أعلنت رسميا أنها تعمل حاليا لإيجاد عقود مؤقتة لتشغيل شباب المعلمين بموافقة وزارة المالية وبالتنسيق مع السادة المحافظين ، وذلك كحل مؤقت لسد العجز فى بعض التخصصات خاصةً بالمحافظات الحدودية.