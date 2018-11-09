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أخبار البلد

سعفان يفتتح مؤتمر الاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج.. غدا

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:37 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
هيثم سعد الدين
يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان،غدا السبت، مؤتمر الاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس الثامن بالقاهرة، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة ، بمشاركة 12 دولة عربية تحت عنوان "الغزل والنسيج بين الواقع والمأمول".

وصرح عبد الفتاح إبراهيم الأمين العام للاتحاد العربى للغزل والنسيج، ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بمصر، بأن المؤتمر سيناقش قضية الغزل والنسيج وما تتعرض له تلك الصناعة من أزمات خلال السنوات الماضية ، فضلا عن كيفية الخروج من هذه الأزمة وسبل تطويرها .

وأشار إلي أنه من المنتظر أن يشهد المؤتمر الذي يستمر يومين، تفعيل البروتوكول الموقع من ست نقابات من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

يحضر المؤتمر الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة ممثلا عن وزير قطاع الأعمال العام ، وغسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، والدكتور بشارة الأسمر رئيس الاتحاد العمالى بلبنان، فضلا عن ممثل عن الاتحاد العالمي للنقابات ولفيف من القيادات العمالية والتنفيذية بقطاع الغزل والنسيج و مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
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