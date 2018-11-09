الملحق التجاري بسفارة إندونيسيا: نستورد 40 % من التمور المصرية



وأشار الملحق التجارى بسفارة إندونيسيا، إلى أن السفارة الإندونيسية بالقاهرة تستهدف تعزيز فرص التبادل التجارى بين البلدين بما يرتقى لقوة العلاقات بين البلدين وتحديدا على الصعيدين السياسى والثقافي، موضحا أن كثير من المنتجات والسلع المصرية مؤهلة وبقوة لدخول السوق الإندونيسية بل والمنافسة بين المنتجات العالمية.



يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا يسجل حوالى حوالى مليار و300 مليون دولار.









كشف بورمان رحمان، الملحق التجاري بالسفارة الإندونيسية فى القاهرة، أن بلاده تحتل المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للتمور المصرية باستحواذها على 40.1٪ من إجمالي الصادرات المصرية من التمور.وقال "الملحق التجاري"، إن بلاده استوردت خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2018 نحو 17.8 مليون طن من التمور المصرية وتحديدًا من إنتاج واحة سيوة، بقيمة 15 مليون دولار.أشار "بورمان"، فى تصريحات خاصة لـ" صدى للبلد " على هامش مهرجان التمور الرابع المُقام بمدينة سيوة، إلى أن الجانب الإندونيسي لديه رغبة كبيرة فى تدشين استثمارات مشتركة فى مصر بقطاعات الزجاج والإطارات بمدينة برج العرب فى الإسكندرية، لافتًا أن الفترة المقبلة ستشهد الإتفاق على بنود تلك المشروعات الجديدة.وأكد أن حجم الاستثمارات الإندونيسية فى مصر بلغت 500 مليون دولار، فى حين بلغت الاستثمارات المصرية فى إندونيسيا 5 ملايين دولار.