ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

الملحق التجاري بسفارة إندونيسيا: نستورد 40 % من التمور المصرية

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 01:26 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم
كشف بورمان رحمان، الملحق التجاري بالسفارة الإندونيسية فى القاهرة، أن بلاده تحتل المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للتمور المصرية باستحواذها على 40.1٪ من إجمالي الصادرات المصرية من التمور.

وقال "الملحق التجاري"، إن بلاده استوردت خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2018 نحو 17.8 مليون طن من التمور المصرية وتحديدًا من إنتاج واحة سيوة، بقيمة 15 مليون دولار.

أشار "بورمان"، فى تصريحات خاصة لـ" صدى للبلد " على هامش مهرجان التمور الرابع المُقام بمدينة سيوة، إلى أن الجانب الإندونيسي لديه رغبة كبيرة فى تدشين استثمارات مشتركة فى مصر بقطاعات الزجاج والإطارات بمدينة برج العرب فى الإسكندرية، لافتًا أن الفترة المقبلة ستشهد الإتفاق على بنود تلك المشروعات الجديدة.

وأكد أن حجم الاستثمارات الإندونيسية فى مصر بلغت 500 مليون دولار، فى حين بلغت الاستثمارات المصرية فى إندونيسيا 5 ملايين دولار.

وأشار الملحق التجارى بسفارة إندونيسيا، إلى أن السفارة الإندونيسية بالقاهرة تستهدف تعزيز فرص التبادل التجارى بين البلدين بما يرتقى لقوة العلاقات بين البلدين وتحديدا على الصعيدين السياسى والثقافي، موضحا أن كثير من المنتجات والسلع المصرية مؤهلة وبقوة لدخول السوق الإندونيسية بل والمنافسة بين المنتجات العالمية.

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا يسجل حوالى حوالى مليار و300 مليون دولار.



loading...

موضوعات متعلقة

دعوة لـ"رجال الأعمال" المصريين للمشاركة في معرض "إكسبو إندونيسيا 2017"

"التصديري للصناعات الغذائية": التعاون مع "الفاو" لتعظيم صادرات مصر من التمور

«قابيل»: مصانع لإنتاج وتعبئة التمور بعدد من المحافظات

"الصناعات الغذائية": 20.5 مليون دولار صادرات التمور في يناير وفبراير

الصناعات الغذائية: إندونيسيا الأولى قى استيراد التمر المصرى

التمور المصرية على الخريطة الدولية.. 200 مزرعة نخيل تحصل على شهادة الزراعة العضوية.. مصدرون: نملك إمكانيات وقدرات تنافسية كبيرة.. و20 مليون دولار حجم الصادرات في شهرين

ترشيحاتنا

الخطيب ومجلس الأهلي يلبي دعوة السفير المصري في تونس

طرق تفادى وعلاج تساقط الشعر

التعليم العالي تعلن شروط الحصول على منحة دراسية مجانية باليونان

شاهد..لحظة غرق أكبر سفينة حربية نرويجية بعد اصطدامها بناقلة نفط

الشرطة الأسترالية: نتعامل مع حادث الطعن في ملبورن على أنه إرهابي

التحاليل الجوية تكشف المناطق المعرضة لغزرة أمطار.. فيديو

وفاة الإعلامية الكبيرة نادية صالح

ياسمين صبري بإطلالة مثيرة بيضاء في حفل CartierMirage

تفاصيل جلسة محمود الخطيب مع لاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة الترجي

مي عمر بإطلالة أنيقة بحفل cartier mirag.. صور

تعرف على أكبر مطعم عائم في العالم استضاف العديد من المشاهير.. فيديو

دولة عربية تدعو إسرائيل رسميا لزيارتها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة عصرية كاجوال لـ روجينا فى المغرب

انطلاق معدات القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار المحتملة .. صور

ميريهان حسين تتألق بالكاروهات فى أحدث جلسة تصوير

مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل Cartier Mirage

مي عمر بإطلالة أنيقة بحفل cartier mirag.. صور

فيديو

الوفد: إغلاق لجان انتخابات الهيئة العليا الثامنة مساء.. فيديو
احذر.. الأجهزة الإلكترونية تصيب الأطفال بـ12 نوعا من السرطان
وزير الزراعة ومحافظ مطروح يفتتحان مصنعا جديدا للتمور بواحة سيوة
محافظ شمال سيناء يكشف هدف معرض الأسر المنتجة بالعريش.. فيديو
تعرف على أكبر مطعم عائم في العالم استضاف العديد من المشاهير.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟