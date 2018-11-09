ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

إعفاء ذوى الاحتياجات الخاصة وغير القادرين من المصروفات بجامعة سوهاج

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 03:03 م
صدى البلد
خالد رياض
قرر الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج بداية من العام الجامعى الحالى 2018/ 2019، إعفاء الطلاب المكفوفين، و المعاقين، ذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك الحالات الصحية والغير قادرين ماديًا من دفع الرسوم الدراسية والتى تتضمن الإقامة بالمدن الجامعية، التغذية والمصروفات الدراسية.

وذلك من خلال الدعم الذى يوفره صندوق التكافل الاجتماعى المركزى التابع للجامعة، بالإضافة إلى صناديق التكافل الموجودة بالكليات .

وأشار عزيز إلى أنه تم تقديم الدعم الكامل للطلاب الذين يعانون من مشاكل صحية، حيث تم صرف 270 ألف جنيه لإجراء 3 عمليات جراحية بمستشفى عين شمس التخصصى، وتخصيص 326 ألف جنيه شهريًا لاستكمال علاج 11 حالة صحية وحتى يتم شفاؤهم بالتام.

وقال الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعى إنه تم شراء أجهزة تعويضية بإجمالى مبلغ 369 ألف جنيه، وسماعات طبية للطلاب ضعاف السمع. مضيفًا أنه جارى حاليا الاستعداد لإقامة المعرض الخيرى للملابس الجاهزة لطلاب وطالبات الجامعة خلال نوفمبر الجارى، حيث تم دعم المعرض بمبلغ 300 ألف جنيه وسيتم البيع للطلاب بتخفيض وقدره 50% من قيمة المشتريات.

وأشاد كلًا من إسماعيل الظهرى مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية وصبرى محمد مدير إدارة نشاط الجوالة والخدمة العامة بأهمية دور الصندوق فى الرعاية الاجتماعية للطلاب غير القادرين لتعزيز فرص التكافؤ بين جميع الطلاب من خلال قواعد واضحة وإجراءات بسيطة، حيث قامت إدارة الجامعة بتطوير العمل بصندوق التكافل الاجتماعي لتسهيل الإجراءات على الطلاب، وتقديم الدعم للطالب المستحق اعتبارًا من السنة الأولى ويستمر حتى التخرج بنفس الأوراق.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. أول فيديو للهجوم الإرهابي بأستراليا

تفاصيل جلسة محمود الخطيب مع لاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة الترجي

شاهد..لحظة غرق أكبر سفينة حربية نرويجية بعد اصطدامها بناقلة نفط

شريف عبد الفضيل: ‏‏الأهلي هو الحياة

صحف الإمارات: تميم يهرول إلى تركيا لتوطيد تحالفه مع أردوغان.. توتر متصاعد بين السبسي والشاهد في تونس.. الأمم المتحدة توصي بتأجيل الانتخابات في ليبيا.. وإطلاق نار مروع في كاليفورنيا

بعد تلقيها خبر مقتل ابنتها.. صراخ هستيري لنائبة داخل البرلمان المكسيكي.. فيديو

إيناس عز الدين تدعم الأهلى قبل موقعة رادس

تعرف على أكبر مطعم عائم في العالم استضاف العديد من المشاهير.. فيديو

شاهد.. إطلالة عصرية كاجوال لـ روجينا فى المغرب

تشييع جثمان الإعلامية نادية صالح من مسجد مصطفى محمود .. صور

منه فضالي في ذكرى رحيل محمود عبد العزيز: الله يرحمك يا حبيبي وحشتنا

وزير الشباب يرافق جماهير الأهلي على الطائرة المتجهة إلى تونس..فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جثمان الإعلامية نادية صالح من مسجد مصطفى محمود .. صور

شاهد.. إطلالة عصرية كاجوال لـ روجينا فى المغرب

انطلاق معدات القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار المحتملة .. صور

ميريهان حسين تتألق بالكاروهات فى أحدث جلسة تصوير

مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل Cartier Mirage

فيديو

أهداف الاهلى والترجي على مدار التاريخ.. فيديو
محامي: قانون النائب محمد فؤاد للأحوال الشخصية على مقاس الرجالة.. فيديو
انطلاق ماراثون انتخابات الهيئة العليا للوفد..أنصار المرشحين يوزعون ملصقات وأقلام على الناخبين..الرئيس الشرفى: نحن أمام عملية انتخابية نزيهة.. والطويل:عودة الوفد كحزب معارض بناء ضرورة.. صور وفيديو
ناقد: الشعب التونسي يخشى تكرار أزمة مباراة مصر والجزائر.. فيديو
تعرف على أهم ملامح العلاقات المصرية البحرينية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟