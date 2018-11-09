الخشت يلتقى الطلاب الأجانب بكلية العلوم الإنسانية بجامعة شنغهاي

والتقى رئيس جامعة القاهرة مجموعة من الطلاب الأجانب الدارسين بكلية العلوم الإنسانية بجامعة شنغهاي جياوتونج، وقام بجولة في قاعات المحاضرات في الكلية للاطلاع على طرق التدريس عن قرب.



وتم الاتفاق مع إدارة الكلية على دراسة عقد درجات علمية مزدوجة للطلاب الأجانب في إطار الفرع الدولي لجامعة القاهرة.



وفى ذات السياق، زار الوفد المصري جامعة بكين ومؤسسة الخانبان، وذلك بحضور الدكتورة رحاب محمود مدير معهد كونفشيوس ورئيس قسم اللغة الصينية بآداب القاهرة، وتم الاتفاق مع إدارة المؤسسة على التوسع في أنشطة وفروع معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة. وأثنى الجانب الصيني على الدور الذى يقوم به المعهد فى تعليم اللغة الصينية، واشاد بالأنشطة التى قام بها خلال العام الماضي.

قام الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة في إطار زيارته للصين، على رأس فد الجامعة، بزيارة كلية العلوم الإنسانية بجامعة شنغهاي جياوتونج وعقد اجتماعا مع إدارة الكلية، تم خلاله استعراض أنشطة وبرامج الكلية، لاسيما في مجال جذب الطلاب الأجانب والاستفادة من هذه التجربة بجامعة القاهرة.