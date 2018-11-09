ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

أبو شقة: شعارات الوفد تفتقر إليها أغلب الأحزاب في الدول الديمقراطية

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 05:27 م
أبو شقة من انتخابا
أبو شقة من انتخابا الهيئة العليا لحزب الوفد
معتز الخصوصى عدسة ايهاب اشرف
قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، إنه استطاع خلال فترة توليه رئاسة حزب الوفد إحداث تجديدات داخل الحزب وعمل على زيادة عضويات جديدة من شخصيات متخصصى اقتصادية وسياسية واجتماعية وأدبية.

وأشار أبو شقة، خلال كلمته فى المؤتمر الذى نظمه على هامش انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن انضمام عضويات بهذه القامة إلى حزب الوفد تؤكد انه امل المصريين فى الديمقراطية وان يحقق التعددية الحزبية ويرسى مبدأ أن النظام السياسى فى مصر يقوم على أساس التعددية السياسية.

واختتم: نقول للمزايدين أن هناك ديمقراطية بدليل وجود حزب الوفد الحزب والذى يرفع شعار الدين لله والوطن للجميع ، مشيرا إلى أن مثل هذه الشعارات تفتقرها أكبر الأحزاب فى الدول الديمقراطية.

وكان قد فتح باب التصويت فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد اليوم التى من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء، وتجرى الانتخابات تحت إشراف المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ منذ بداية العملية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة.

ويبلغ عدد المرشحين لمقاعد الهيئة العليا لحزب الوفد 116 مرشحا يتنافسون على 50 مقعدا بالانتخابات، كما يبلغ عدد المرشحين لمقاعد سكرتارية الهيئة العليا 21 مرشحًا يتنافسون على 5 مقاعد.

وكان رئيس الحزب، بهاء الدين أبو شقة، قرر ترتيب أسماء المرشحين طبقا للترتيب الأبجدى لكل منهم، بالنسبة لانتخابات الهيئة العليا للحزب.
أبو شقة: شعارات الوفد تفتقر إليها أغلب الأحزاب في الدول الديمقراطية
أبو شقة: شعارات الوفد تفتقر إليها أغلب الأحزاب في الدول الديمقراطية
أبو شقة: شعارات الوفد تفتقر إليها أغلب الأحزاب في الدول الديمقراطية
loading...

ترشيحاتنا

عصام عبدالفتاح : لقاء الأهلي والترجي صعب والنهائي عرس كروي

الإفتاء: اليوم غرة ربيع الأول.. وهذا موعد ذكرى المولد النبوي

متحدث الخارجية السابق يقدم أوراق اعتماده سفيرا لمصر في كندا

ترامب يصدق على قرار منع المهاجرين من تقديم طلبات لجوء

تفاصيل جلسة محمود الخطيب مع لاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة الترجي

أهداف الاهلى والترجي على مدار التاريخ.. فيديو

وفاة الإعلامية الكبيرة نادية صالح

تشييع جثمان الإعلامية نادية صالح من مسجد مصطفى محمود .. صور

أحمد الشيخ: لو الأهلي كسب هاخد فرحة محدش يعرف يشتريها بالفلوس

قرعة الكونفدرالية .. الزمالك يواجه الفائز من بطلي تشاد وتوجو

أفعى حائط البراق تثير جدلا داخل إسرائيل حول نهاية العالم

وزير الشباب يرافق جماهير الأهلي على الطائرة المتجهة إلى تونس..فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على حكاية تابوت نادر في المتحف الكبير مصنوع من الرصاص..صور

أمطار غزيرة تضرب مطروح والساحل الشمالي.. صور

جماهير الأهلي تصل تونس لمؤازرة الفريق قبل مواجهة الترجي.. صور

سعر غير متوقع لإطلالة جيجى حديد الكاجوال.. صور

تشييع جثمان الإعلامية نادية صالح من مسجد مصطفى محمود .. صور

فيديو

مواطنون عن نهائي أفريقيا: الأهلى بمن حضر وهنروح كأس العالم .. فيديو
أنشطة بحرية وبرية وجوية مكثفة للقوات العربية المشاركة فى تدريبات درع العرب 1.. فيديو
رقصات الـ لا بيرل تأخذك إلى عالم آخر.. فيديو
أهداف الاهلى والترجي على مدار التاريخ.. فيديو
محامي: قانون النائب محمد فؤاد للأحوال الشخصية على مقاس الرجالة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟