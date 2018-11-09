أبو شقة: شعارات الوفد تفتقر إليها أغلب الأحزاب في الدول الديمقراطية

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، إنه استطاع خلال فترة توليه رئاسة حزب الوفد إحداث تجديدات داخل الحزب وعمل على زيادة عضويات جديدة من شخصيات متخصصى اقتصادية وسياسية واجتماعية وأدبية.



وأشار أبو شقة، خلال كلمته فى المؤتمر الذى نظمه على هامش انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن انضمام عضويات بهذه القامة إلى حزب الوفد تؤكد انه امل المصريين فى الديمقراطية وان يحقق التعددية الحزبية ويرسى مبدأ أن النظام السياسى فى مصر يقوم على أساس التعددية السياسية.



واختتم: نقول للمزايدين أن هناك ديمقراطية بدليل وجود حزب الوفد الحزب والذى يرفع شعار الدين لله والوطن للجميع ، مشيرا إلى أن مثل هذه الشعارات تفتقرها أكبر الأحزاب فى الدول الديمقراطية.



وكان قد فتح باب التصويت فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد اليوم التى من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء، وتجرى الانتخابات تحت إشراف المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ منذ بداية العملية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة.



ويبلغ عدد المرشحين لمقاعد الهيئة العليا لحزب الوفد 116 مرشحا يتنافسون على 50 مقعدا بالانتخابات، كما يبلغ عدد المرشحين لمقاعد سكرتارية الهيئة العليا 21 مرشحًا يتنافسون على 5 مقاعد.



وكان رئيس الحزب، بهاء الدين أبو شقة، قرر ترتيب أسماء المرشحين طبقا للترتيب الأبجدى لكل منهم، بالنسبة لانتخابات الهيئة العليا للحزب.