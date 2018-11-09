مفاجآت فى تشكيل الاهلى لمباراة نهائى افريقيا .. جابر ومحسن أساسيان

أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون لمباراة الترجى المقرر إقامتها بعد قليل فى إياب نهائى دورى أبطال افريقيا لكرة القدم.
وجاء التشكيل كالتالى :
حراسة المرمى: محمد الشناوى
خط الدفاع: أيمن أشرف وسعد سمير وساليف كوليبالى ومحمد هانى
خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وإسلام محارب وميدو جابر
الهجوم: وليد سليمان ومروان محسن
وجاء التشكيل كالتالى :
حراسة المرمى: محمد الشناوى
خط الدفاع: أيمن أشرف وسعد سمير وساليف كوليبالى ومحمد هانى
خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وإسلام محارب وميدو جابر
الهجوم: وليد سليمان ومروان محسن