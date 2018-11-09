ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مفاجآت فى تشكيل الاهلى لمباراة نهائى افريقيا .. جابر ومحسن أساسيان

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:28 م
صدى البلد
تونس - خاص صدى البلد
أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون لمباراة الترجى المقرر إقامتها بعد قليل فى إياب نهائى دورى أبطال افريقيا لكرة القدم.

وجاء التشكيل كالتالى :

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: أيمن أشرف وسعد سمير وساليف كوليبالى ومحمد هانى

خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وإسلام محارب وميدو جابر

الهجوم: وليد سليمان ومروان محسن
loading...

ترشيحاتنا

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا.. بث مباشر

اليوم ... أبوالعينين يتسلم جائزة نوبل المتوسطي

نائب رئيس لجنة الحكام يحذر لاعبي الأهلي من حكم مباراة اليوم أمام الترجي

غرق صديقه عقب هروبهما من المدرسة بشبرا الخيمة فادعى اختطافه

الأرصاد تعلن موعد انحسار الأمطار وتوجه تحذيرا للمواطنين.. فيديو

مفاجآت فى تشكيل الاهلى لمباراة نهائى افريقيا .. جابر ومحسن أساسيان

الأهلى ضد الترجى.. لاعبون وفنانون توانسة تألقوا فى مصر.. صور

تعرف على 10 آيات قرآنية أوصى رسول الله بتلاوتها يوم الجمعة

التعليم العالي تعلن شروط الحصول على منحة دراسية مجانية باليونان

مصريان يفوزان في انتخابات حزب المحافظين بكندا ويترشحان للفيدرالية

اتحاد الكرة يوجه رسالة دعم لفريق الأهلي قبل مواجهة الترجي

الأمطار الغزيرة تغرق مناطق متفرقة من الإسكندرية.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتحبي السيمونى .. 10 أفكار لإضافته فى منزلك.. صور

الأمطار الغزيرة تغرق مناطق متفرقة من الإسكندرية.. صور

تعرف على حكاية تابوت نادر في المتحف الكبير مصنوع من الرصاص..صور

أمطار غزيرة تضرب مطروح والساحل الشمالي.. صور

جماهير الأهلي تصل تونس لمؤازرة الفريق قبل مواجهة الترجي.. صور

فيديو

الأرصاد تعلن موعد انحسار الأمطار وتوجه تحذيرا للمواطنين.. فيديو
رسالة مؤثرة من جيلبرتو للأهلي قبل مواجهة رادس الليلة
شرطة البيئة والمسطحات تشن حملات مكبرة على 3 محافظات.. فيديو
ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المواطنين والدراجات البخارية بالمنيا.. فيديو
وكيل البرلمان: الوفد يسطر ملحمة ديمقراطية بانتخابات الهيئة العليا للحزب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟