المصرى يؤدى مرانه الأساسى استعدادا لوادى دجلة.. صور

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على الاستاد مساء اليوم مرانه الأساسي استعدادًا لمباراته بالجولة الرابعة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق وادي دجلة وهي المباراة المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء بعد غدٍ الأحد على ستاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة.



جاء المران حماسيًا للغاية وشهد تنافسًا من جميع اللاعبين على نيل ثقة جهازهم الفني.



واختتم المران بتقسيمة في منتصف الملعب لتصحيح أخطاء اللاعبين خاصةً فيما يتعلق بالضغط في جميع أنحاء الملعب وسرعة التحول من الدفاع للهجوم.



فيما خاض حراس المرمى مرانًا تخصصيًا شاقًا تحت إشراف حسن نصر مدرب الحراس.

