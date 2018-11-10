حزب مستقبل وطن ينظم الملتقى الثاني لعائلات السويس

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة السويس الملتقى الثاني لعائلات السويس والذي أقيم بعزبة الخشاشنه بحي الجناين بهدف التواصل الجماهيري والوقوف على مشاكل المحافظة والسعي لحلها .



بحضور المحاسب أحمد خشانة امين حزب مستقبل وطن بالسويس و المستشار عماد خاطر الأمين العام المساعد للحزب وعدد كبار للعائلات بالجناين.



وقال أحمد خشانة أن الملتقى يهدف لتحقيق التواصل مع المواطنين في مختلف الأحداث وخصوصا من اهالى القطاع الريفى .

واشار " خشانة" فى تصريحات صحفية له اليوم، ان بحث اليوم مع كبار للعائلات بالجناين كيفية حل المشاكل التي يعانى منها القطاع من خلال التواصل مع المسئولين.