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فن

العسيلي يرفع شعار كامل العدد بحفل الجامعة الأمريكية.. صور

السبت 10/نوفمبر/2018 - 02:05 ص
العسيلي يرفع شعار
العسيلي يرفع شعار كامل العدد بحفل الجامعه الامريكية
محمد صبحي
احيا الفنان محمود العسيلي، حفلا غنائيا ضخما بالجامعة الأمريكية حيث رفع شعار كامل العدد.

وجه العسيلي، في بداية الحفل الشكر الى الفنان تامر حسني، والذي قدم الفقرة الأولى من الحفل.

وقدم مجموعة من ابرز اغانيه وسط تصفيق حاد وصيحات الجمهور، فلتكن ابرزها " فوقي"،" خاينة"،"ياناس،"طبلة " "بعدتي ومبعدتيش"، "أنا مش مضمون"، "فوقي"، "حته تانية"، "حلم بعيد"، "تقدر"، "تررم".  

وشكر العسيلي، عقب انتهاء حفله جميع الحاضرين متمنيًا لهم النجاح والتفوق في مستقبلهم، كما حرص على توثيق الحدث بإلتقاط الصور التذكارية مع عدد كبير من طلاب وطالبات الدفعة.
العسيلي يرفع شعار كامل العدد بحفل الجامعة الأمريكية.. صور
العسيلي يرفع شعار كامل العدد بحفل الجامعة الأمريكية.. صور
العسيلي يرفع شعار كامل العدد بحفل الجامعة الأمريكية.. صور
العسيلي يرفع شعار كامل العدد بحفل الجامعة الأمريكية.. صور
العسيلي يرفع شعار كامل العدد بحفل الجامعة الأمريكية.. صور
العسيلي يرفع شعار كامل العدد بحفل الجامعة الأمريكية.. صور
العسيلي يرفع شعار كامل العدد بحفل الجامعة الأمريكية.. صور
العسيلي يرفع شعار كامل العدد بحفل الجامعة الأمريكية.. صور
العسيلي يرفع شعار كامل العدد بحفل الجامعة الأمريكية.. صور
العسيلي يرفع شعار كامل العدد بحفل الجامعة الأمريكية.. صور
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