ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

رسميًا..السعودية تطلب من أمريكا وقف إمدادات الوقود للتحالف العربي

السبت 10/نوفمبر/2018 - 04:04 ص
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي مع قيادة التحالف العربي في اليمن
أحمد قاسم
أصدرت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، بيانًا بالاشتراك مع باقي قادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، طلبت فيه رسميًا من الولايات المتحدة وقف إمداد التحالف بالوقود.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه إنطلاقًا من جهود المملكة العربية السعودية، والدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن، للعمل بشكل مستمر على تطوير قدراتها العسكرية وتعزيز الاعتماد على قدراتها الذاتية، تمكنت المملكة العربية السعودية ودول التحالف مؤخرًا من زيادة قدراتها في مجال تزويد طائراتها بالوقود جوًا بشكل مستقل ضمن عملياتها لدعم الشرعية في اليمن".

وأضافت: "وفي ضوء ذلك، وبالتشاور مع الحلفاء في الولايات المتحدة الأمريكية، قام التحالف بالطلب من الجانب الأمريكي وقف تزويد طائراته بالوقود جوًا في العمليات الجارية في اليمن".

وتابعت الوكالة: "وتعبر قيادة التحالف عن أملها بأن تقود المفاوضات القادمة برعاية الأمم المتحدة إلى اتفاق في إطار قرار مجلس الأمن الدولي 2216 بما يساهم بوقف الاعتداءات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الشعب اليمني الشقيق ودول المنطقة، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار".
loading...

ترشيحاتنا

رسميًا..السعودية تطلب من أمريكا وقف إمدادات الوقود للتحالف العربي

موعد أول مباراة للترجي التونسي في كأس العالم للأندية

نبيل الحلفاوي عن هزيمة الأهلي أمام الترجي: خسارة مستحقة وعلينا تقبلها

رضوى الشربيني: مقدرش أهز عرش الرجال.. فيديو

رضوى الشربيني: انقصت وزني 31 كيلو.. وكنت شبه الثلاجة.. فيديو

طريقة عمل مكرونة وايت صوص أفضل من المطاعم

عدلي القيعي يطالب الأهلي بالتحقيق في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

كاف والجبلاية وكارتيرون ضمن 8 أسباب خسّرت الأهلى اللقب التاسع

رضوى الشربيني تكشف سبب الإيقاف المؤقت لبرنامج هي وبس.. فيديو

بكاء وعويل في غرف خلع ملابس الأهلي بعد خسارة اللقب الأفريقي

الكويت: ارتفاع عدد مصابي الطقس السيئ إلى 409 حالات

فرج عامر يفتح النار على لاعبي الأهلي عقب ضياع اللقب الإفريقي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العسيلي يرفع شعار كامل العدد بحفل الجامعة الأمريكية.. صور

بسبب مرض نادر.. طفلة لا ترتدي زي المدرسة وتعيش على 9 أطعمة فقط.. صور

فرحة لاعبي وجمهور الترجي بعد التتويج بلقب أبطال أفريقيا .. صور

عملي وأنيق.. 10 أفكار لاستخدام الأزرق في منزلك

الهولة.. حكاية تمثال يوناني نادر بالمتحف الكبير.. صور

فيديو

طريقة عمل مكرونة وايت صوص أفضل من المطاعم
جهاز كشف الكذب يكشف خداع الطفل أحمد لـ شيماء سيف.. فيديو
رضوى الشربيني: انقصت وزني 31 كيلو.. وكنت شبه الثلاجة.. فيديو
محمود عطية: المشاركة الفعالة في انتخابات الوفد دليل على صحوة الحزب
أحمد مهران: انتخابات حزب الوفد مهرجان للنزاهة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟