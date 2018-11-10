ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

اختفاء مدير منظمة مؤمنون بلا حدود واتهامات لجماعة الإخوان باختطافه

السبت 10/نوفمبر/2018 - 09:07 ص
صدى البلد
عرفة البنداري
أعلنت مديرية الأمن العام الأردني أنها تلقت مساء الجمعة بلاغا باختفاء أمين عام مؤسسة "مؤمنون بلا حدود" يونس قنديل، في ظروف غامضة بالعاصمة عمان.

وقالت مصادر أمنية أردنية لوسائل إعلام أردنية إن قنديل اختفى في منطقة طارق وأنه تم العثور على مركبته هناك. ونقل موقع "عمون" الأردني عن عادل قنديل، شقيق المختفي، قوله إن سيارة أخيه وجدت في "وضع غير عادي"، حيث كان المحرّك يعمل، والأضواء مفعلة، والأبواب مفتوحة.

واتهم قنديل جماعة الإخوان بالضلوع في اختطاف شقيقه، مشيرا إلى أن الأخير تقدم الأسبوع الماضي ببلاغ أمني عن تلقيه تهديدات بالقتل.
loading...

ترشيحاتنا

فيديو جراف: مؤسسات الدولة تستجيب لـ 14 شكوى للمواطنين عبر صدى البلد

اكتشفي أسباب وعلاج الخنفرة عند الأطفال حديثى الولادة

الحبيب الجفري يوصي بالصلاة على النبي بهذه الصيغة في شهر ربيع الأول

الأرصاد: استمرار تكاثر السحب على شمال البلاد وأمطار متوسطة بالقاهرة

بدون جراحة.. نصائح يومية تخلصك من مشاكل البواسير مدى الحياة

كلاسيكو ألمانيا.. بروسيا دورتموند يتحدى بايرن ميونخ في مواجهة نارية

اختفاء مدير منظمة مؤمنون بلا حدود واتهامات لجماعة الإخوان باختطافه

وائل جمعة عن هزيمة الأهلي: افريقيا للكبار

ارتفاع عدد ضحايا سيول الأردن إلى 11 شخصا بينهم أطفال

عجوز هولندية.. قيدها أهلها وقام الطبيب بالـ قتل الرحيم

رشا مجدي: مفهوم الروح الرياضية يتضمن مبادئ وقيما عديدة.. فيديو

طريقة عمل مكرونة وايت صوص أفضل من المطاعم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر أسماء المتقدمين في نتائج انتخابات عليا الوفد بعد فرز 15 لجنة.. صور

العسيلي يرفع شعار كامل العدد بحفل الجامعة الأمريكية.. صور

بسبب مرض نادر.. طفلة لا ترتدي زي المدرسة وتعيش على 9 أطعمة فقط.. صور

فرحة لاعبي وجمهور الترجي بعد التتويج بلقب أبطال أفريقيا .. صور

عملي وأنيق.. 10 أفكار لاستخدام الأزرق في منزلك

فيديو

المرور: سيولة تامة على جميع المحاور والطرق الرئيسية .. فيديو
رشا مجدي: مفهوم الروح الرياضية يتضمن مبادئ وقيما عديدة.. فيديو
طريقة عمل مكرونة وايت صوص أفضل من المطاعم
جهاز كشف الكذب يكشف خداع الطفل أحمد لـ شيماء سيف.. فيديو
رضوى الشربيني: انقصت وزني 31 كيلو.. وكنت شبه الثلاجة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟