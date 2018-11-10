اختفاء مدير منظمة مؤمنون بلا حدود واتهامات لجماعة الإخوان باختطافه

أعلنت مديرية الأمن العام الأردني أنها تلقت مساء الجمعة بلاغا باختفاء أمين عام مؤسسة "مؤمنون بلا حدود" يونس قنديل، في ظروف غامضة بالعاصمة عمان.



وقالت مصادر أمنية أردنية لوسائل إعلام أردنية إن قنديل اختفى في منطقة طارق وأنه تم العثور على مركبته هناك. ونقل موقع "عمون" الأردني عن عادل قنديل، شقيق المختفي، قوله إن سيارة أخيه وجدت في "وضع غير عادي"، حيث كان المحرّك يعمل، والأضواء مفعلة، والأبواب مفتوحة.



واتهم قنديل جماعة الإخوان بالضلوع في اختطاف شقيقه، مشيرا إلى أن الأخير تقدم الأسبوع الماضي ببلاغ أمني عن تلقيه تهديدات بالقتل.