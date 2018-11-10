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منوعات

النيران تحاصر منزل كيم كاردشيان.. وهذا هو مصيرها.. فيديو

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:23 ص
صدى البلد
نهى حمدي
حاصرت النيران منزل نجمة تليفزيون الواقع "كيم كاردشيان"، لتضطر إلى ترك منزلها بأقصى سرعة ممكنة قبل أن تتمكن النيران من منزلها، الذي يقع في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

واستطاعت كاردشيان في ساعة واحدة أن تجمع أمتعتها وتحمل حقائبها وابنائها للفرار من المنزل، بعد أن اشتعلت النيران في الغابات المحيطة بالمدينة وامتدادها إلى مسكنها، بحسب ما نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وكانت كيم قد نشرت على حسابها على موقع الفيديوهات والصور"انستجرام" مقاطع فيديو التقطتها من طائرتها خلال الهبوط في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا حيث تعيش، وتظهر الحرائق المشتعلة في الغابات المحيطة بالمدينة.

وكتبت على الفيديو "صلوا من أجل كالاباساس. لم يكن أمامي سوى ساعة من أجل حزم أمتعي وإخلاء المنزل.. أصلي حتى يكون الجميع في أمان".

وانتقلت "كاردشيان" للإقامة في منزل آخر في التلال المحيطة بعيدًا عن تلك الحرائق، وعبرت كاردشيان عن شكرها لرجال الإطفاء في تدوينة على حسابها على "تويتر".

وكانت الحرائق قد انتشرت في في محيط كالاباساس، ومنها المنطقة التي تعيش فيها كورتني الشقيقة الكبرى لكيم، التي اضطرت إلى إخلاء منزلها، فيما أعلنت المدينة أن الحرائق أحرقت حوالي 2000 فدان.



النيران تحاصر منزل كيم كاردشيان.. وهذا هو مصيرها.. فيديو
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