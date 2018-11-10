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رياضة

جوناثان سوريانو لاعب برشلونة السابق يقترب من الانضمام للهلال السعودي

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:21 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
كشفت تقارير صحف سعودية عن توصل فريق الهلال إلى اتفاق مع المهاجم جوناثان سوريانو لاعب برشلونة السابق وبكين جوان الصيني الحالي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويتبقى فقط التواصل مع النادي الصيني للحصول على خدمات الإسباني جوناثان سوريانو البالغ من العمر 33 عاما خصوصا أن عقده ينتهي آخر الموسم الحالي.

وبدأ جوناثان سوريانو في براعم فريق اسبانيول وصعد للفريق الأول وتوج بلقب كأس الملك وبعدها خرج إعارة في الفترة من 2006 الى 2009 عندما لعب مع رديف برشلونة.

ورفض جوارديولا ضم اللاعب فضر الي الخروج لنادي ريد بول النمساوي ولعب 202 سجل 172 هدفا وصنع 72 أخرى وتوج بأربعة بطولات دوري .

وتعاقد اللاعب في يناير 2017 مع فريق بيكين الصيني لعب 36 مباراة سجل 31 هدفا وصنع 6 أخرى.
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