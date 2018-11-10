ضبط كميات من العصائر الفاسدة ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالإسكندرية

شن ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملة مكبرة بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الغذائية تحقيقًا للانضباط في القطاع التمويني تزامنًا مع القرارات الحكومية باستكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي.



وفي مجال ضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تم ضبط المدعو "ع. ر"، 22 عاما، صاحب فرش سلع غذائية بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم وضبط 1121 عبوة عصائر منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرر المحضر جنح قسم أول العامرية وجار العرض على النيابة.



وفي مجال ضبط السلع مجهولة المصدر، تم ضبط المدعو "م. م"، 25 عاما، المدير المسئول عن محل لبيع مستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالسلع مجهولة المصدر.



وضبط بالمحل 1100 عبوة مستحضرات تجميل متنوعة أجنبية الصنع ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وتحرر المحضر جنح قسم الدخيلة، وجار العرض على النيابة.