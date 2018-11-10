ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط كميات من العصائر الفاسدة ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالإسكندرية

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:10 م
مستحضرات تجميل
مستحضرات تجميل
أحمد عبد العزيز
شن ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملة مكبرة بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الغذائية تحقيقًا للانضباط في القطاع التمويني تزامنًا مع القرارات الحكومية باستكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وفي مجال ضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تم ضبط المدعو "ع. ر"، 22 عاما، صاحب فرش سلع غذائية بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم وضبط 1121 عبوة عصائر منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرر المحضر جنح قسم أول العامرية وجار العرض على النيابة.

وفي مجال ضبط السلع مجهولة المصدر، تم ضبط المدعو "م. م"، 25 عاما، المدير المسئول عن محل لبيع مستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالسلع مجهولة المصدر.

وضبط بالمحل 1100 عبوة مستحضرات تجميل متنوعة أجنبية الصنع ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وتحرر المحضر جنح قسم الدخيلة، وجار العرض على النيابة.
loading...

ترشيحاتنا

ثروتها 110 ملايين دولار وعاشت على بقايا الطعام.. حكاية أبخل امرأة فى التاريخ

الصحة: 28 مركز دم ضمن المشروع القومي لتجميع وتصنيع البلازما بمصر

#ماركرون يتصدر تويتر مع بدء فعاليات منتدى السلام

إحالة 3 مدرسين للمعاش بسبب بيع الامتحانات للطلاب

إثيوبيا تخطط لبناء قاعدة بحرية قرب البحر الأحمر

سحر نصر أفضل وزيرة للاستثمار فى الوطن العربى.. صور

أسباب صادمة تؤدي لإصابة الأطفال حديثي الولادة بنوعين من الصفراء

نادية الجندي تكشف لـ صدى البلد سر غضبها من الزعيم عادل إمام

بدون جراحة.. نصائح يومية تخلصك من مشاكل البواسير مدى الحياة

عقب خسارة دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي ينضم لأشهر من خسروا النهائي مرتين متتاليتين.. فيديو وصور

أمين الفتوى يحذر الفتيات من 3 أنواع للعطور محرمة شرعا.. فيديو

أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم السبت في الأسواق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلطان الطرب جورج وسوف يتألق في ساقية الصاوي.. صور

20 صورة تكشف أناقة إطلالات رضوى الشربينى

ننشر أسماء المتقدمين في نتائج انتخابات عليا الوفد بعد فرز 15 لجنة.. صور

العسيلي يرفع شعار كامل العدد بحفل الجامعة الأمريكية.. صور

بسبب مرض نادر.. طفلة لا ترتدي زي المدرسة وتعيش على 9 أطعمة فقط.. صور

فيديو

الجمعية المصرية للحساسية: المضادات الحيوية مضيعة للوقت ولا تقضي على البرد
شاهد.. موكب السفير القطري يتعرض للرشق بالحجارة في غزة
الصحة: 28 مركز دم ضمن المشروع القومي لتجميع وتصنيع البلازما بمصر
وزارة التموين تفتح باب تظلمات تحديث البيانات الخاطئة ..فيديو
رئيس جهاز حماية المستهلك: مبادرة لحماية السائح والمستثمر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟