عنيك في عنينا تكافح العمى بالبحيرة وسوهاج بالمجان

واصلت مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى تحت رعاية رئاسة الوزراء عملها بمحافظتي البحيرة وسوهاج.



وقال هاني عبد الفتاح، أمين مؤسسة صناع الخير للتنمية والمدير التنفيذي للمبادرة، إن قوافل عنيك في عنينا انطلقت أمس في نزلة عمارة بمحافظة سوهاج حيث تم الكشف على ١١١٢ حالة، كما بدأت قافلة أخرى بعزبة السلام مركز بدر بمحافظة البحيرة وتم الكشف فيها على ١٢٦٠ حالة بالمجان.



وأشاد عبد الفتاح بدور مجلس الوزراء لدعم قضية مكافحة مسببات العمى لإعلان مصر خالية من مسببات العمى، وأيضا توفير كل سبل الدعم لمبادرة عنيك في عنينا بكل المحافظات التي تنطلق بها.



وأكد عبد الفتاح استمرار قوافل عنيك في عنينا للكشف عن مسببات العمى بالمجان في كل المحافظات من الدلتا للصعيد، حيث توفر المبادرة الكشف والعلاج، والنظارات الطبية، والعمليات الجراحية بالمجان لغير القادرين.



يذكر أن مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى بالمجان انطلقت يناير الماضي تحت رعاية رئيس الوزراء، بالتعاون بين مؤسسة صناع الخير للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية، وبالتنسيق مع المحافظين ومديريات الصحة والشؤون الاجتماعية والتنمية المحلية.